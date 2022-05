Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huisartsen lopen op hun tandvlees en dreigen te stoppen: ‘Leegloop gaat problemen opleveren’

Het rommelt in de huisartsenpraktijken. Eerder klonken al geluiden over lange wachttijden bij huisartsenposten en overwerkte dokters. Maar nu dreigt een grote groep huisartsen te willen stoppen. Zij omschrijven hun beroep als „het afvoerputje van de zorg”.

Slechts 20 procent van de huisartsen denkt in 2037 zijn of haar vak nog uit te oefenen. Ruim de helft meldt dat zij niet weten of ze komende vijftien jaar doorgaan met hun werk. Vandaag publiceerde journalistiek collectief Spit, in opdracht van De Groene Amsterdammer en Trouw, hun bevindingen over de huisartsenproblematiek. Het collectief deed de afgelopen maanden onderzoek naar het huisartsentekort en ondervroeg ruim 600 huisartsen. Met twintig van hen gingen zij uitgebreid in gesprek.

Leegloop van huisartsen door problemen in de zorg

De huisarts loopt op z’n tandvlees, blijkt uit het onderzoek. Waarom? Een verstoorde werk-privébalans, pittige nacht- en weekenddiensten en een tekort aan ondersteunend personeel. Hun takenpakket word steeds groter, de problemen in de zorg houden aan en ook de huisvestkosten blijken hoog. Kortom: niet bepaald een ‘makkelijk’ baantje.

Maar de vooruitzichten zien er niet voorspoedig uit. Integendeel Gezondheidzorg-onderzoeksbureau Nivel vreest voor een leegloop van huisartsen. En dat zorgt voor problemen, omdat de zorgvraag niet op te vangen valt voor het aantal huisartsen. Nivel verwacht bijvoorbeeld in de regio Zeeland een huisartsentekort van 40 procent.

Personeelstekorten en grote vraag naar zorg

Het overgrote deel van de ondervraagden, ruim 90 procent, meldt dat zij als huisarts door personeelstekorten ook in andere takken van de zorg taken opvangen. Dit zonder de nodige middelen. Hierbij kun je denken aan problemen in de thuiszorg of verpleeghuizen. De verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld ouderen komt dan bij de huisarts te liggen. Sommige artsen beschreven hun beroepsgroep als het „afvoerputje van de zorg”.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de wachttijden voor huisartsenposten te lang zijn. Een beller kan zomaar langer dan een half uur in de wacht worden gezet. En dat terwijl de huisartsenpost bedoeld is voor medische klachten die niet kunnen wachten. De wachttijd hoort niet langer te zijn dan 10 minuten, maar dat gaat nog te vaak mis. Ook hier bleek personeelstekort en de toenemende vraag naar zorg de boosdoener

Tekort aan huisartsen? ‘Ziekenhuizen overstromen’

Ook werd eerder aan tafel bij HLF8 de uitloop van vooral jonge huisartsen besproken. Deze was nog nooit zo hoog als in dit jaar. Huisarts Bernard Leenstra vertelde daar dat „alles naar de huisarts wordt toegeschoven”. Een tekort aan tijd en toenemende administratie vertragen de behandelingen. Ook de coronacrisis heeft ertoe geleid dat de meeste artsen in die periode stopten. Volgens Leenstra heeft corona het vak veranderd en werd er veel van de huisarts gevraagd. Zoals de kwesties over „wel of niet vaccineren”. Hij vreesde ervoor dat alle perikelen rond de huisartspraktijk ervoor kunnen zorgen „dat uiteindelijk de ziekenhuizen overstromen”. En dat terwijl virologen zich al uitspreken over een oplaaiende coronagolf in het najaar.