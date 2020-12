Ziekenhuisbaas Levi: vaccinatie Nederland moet sneller beginnen

Nederland moet niet te veel treuzelen. Elke dag dat je eerder begint met vaccineren, bescherm je meer mensen. Dat zei de Nederlandse arts Marcel Levi in het tv-programma Buitenhof.

Levi geeft leiding aan een aantal ziekenhuizen in Groot-Brittannië. Dit is niet de eerste keer dat hij het kabinet aanspoort haast te maken met de vaccinatiecampagne, dat deed hij al een paar keer eerder.



‘Noodsituatie’

„Dit is een noodsituatie. Hoe sneller je begint, hoe sneller je grote groepen mensen kunt beschermen tegen deze infectie. In Groot-Brittannië zijn de afgelopen twee weken al 400.000 mensen gevaccineerd”, benadrukt Levi vanuit Londen. Over de nieuwe variant van het coronavirus die daar op grote schaal is aangetroffen, zegt hij: „Mensen worden er niet zieker van, vaccinatie werkt even goed bij deze mutatie van het virus. Het gaat alleen wel veel sneller.” Eerdere berichten meldden dat het gemuteerde virus mensen 70 procent sneller besmet, maar dat wil de arts niet bevestigen.



Vliegverbod

Levi kan zich voorstellen dat Nederland een vliegverbod heeft ingesteld. Tot 1 januari mogen er geen mensen uit het Verenigd Koninkrijk per vliegtuig naar Nederland komen. „Even een pas op de plaats maken en voorzichtig zijn omdat je nog niet precies weet wat het effect van de virusvariant is. Begrijpelijk. Maar we moeten ons ook geen illusies maken: deze variant is ook al in Nederland opgedoken. Het virus houdt zich niet aan grenzen, het heeft geen paspoort.”

Levi wordt in april 2021 voorzitter van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.



Veiligheid voor snelheid

Alhoewel veel partijen in de Tweede Kamer kritiek hebben op het vaccinatiebeleid van minister De Jonge, benadrukt hij keer op keer dat veiligheid voor snelheid gaat. Voor veel mensen, onder wie dus Levi, gaat het vaccineren niet snel genoeg. Veel Europese landen, zoals Duitsland, België, Italië, Spanje en Griekenland beginnen meteen na de kerst al met vaccineren. Wij kunnen op 8, of uiterlijk 11, januari de eerste prikken verwachten.

Of we nou een week eerder beginnen of niet, dat maakt volgens De Jonge niet zoveel uit. Zo’n tijdwinst zou minimaal zijn, zegt hij. De „echte wedstrijd” draait om de vaccinatiegraad onder de hele bevolking. Om het virus goed te kunnen bedwingen, moeten zoveel mogelijk mensen ingeënt worden. Dat lukt alleen als mensen weten dat de veiligheid voorop staat, vindt De Jonge.

