Europees Parlement verlengt gebruik coronapas binnen Europa tot zomer 2023

Hoewel we momenteel vrij zorgeloos op vakantie kunnen, is het gebruik van de coronapas binnen Europa nog niet van tafel. Het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben de QR-code verlengd tot juli 2023.

Vorige week werd bekend dat je voor sommige Europese bestemmingen geen coronapas meer nodig hebt. Dat betekent dat je geen vaccinatie-, herstel- of testbewijs hoeft te laten zien als je in het vliegtuig stapt. Ondanks dat is de coronapas niet verdwenen. Integendeel, in de EU-lidstaten mag men nog zeker een jaar om de pas vragen.

Europees parlement verlengt coronapas Europa

De coronapas, de QR-code of het EU Digitaal Corona Certificaat (EU DCC), werd het leven in geroepen toen het coronavirus woekerde. Door middel van een QR-code maakte de reiziger duidelijk dat hij of zij gevaccineerd, hersteld van corona, of negatief getest was. Om zo de verspreiding van het virus in te dammen.

Reizigers kunnen momenteel zonder coronapas naar Italië of Spanje vliegen. Eerder moest je voor die landen nog wel een QR-code laten zien. In landen als Noorwegen, Zweden, Ierland golden al langere tijd geen inreisbeperkingen meer. Reizigers die vanuit een EU-land terug naar Nederland reizen, hoeven ook geen coronabewijs meer te laten zien. Reizigers van buiten de EU moeten nog wel een geldig vaccinatiebewijs tonen.

Langetermijnplan Ernst Kuipers rondom naderende coronagolf

Eerder werd bekend dat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid ruim 20 miljoen euro wil vrijmaken voor de doorontwikkeling van de CoronaCheck-app. Dit jaar gaat het om een bedrag van 5,1 miljoen euro, voor volgend jaar is er 15,3 miljoen euro extra nodig. Dat schreef hij in een voorstel voor de lopende begroting.

Gisteren verscheen het langetermijnplan van Kuipers betreft het coronavirus. Uit verschillende hoeken klinken geluiden over een naderende coronagolf en ook de meeste Nederlanders verwachten een nieuwe golf in het najaar. Gisteravond schoof coronadeskundige Marcel Levi aan bij Humberto om te reageren op het plan van Kuipers. Hij verbaasde zich over het feit dat we weer doodgewoon handen schudden, maar zet ook vraagtekens bij de bezuinigingen rondom de Nederlandse ic’s.