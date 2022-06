Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Donny Roelvink overreden bij maken Instagramfilmpje: ‘Niet in levensgevaar geweest’

Een Instagramfilmpje opnemen is zo’n gevaarlijke aangelegenheid meestal niet (tenzij je op een steile rotswand gaat staan). Maar voor Donny Roelvink liep het even anders. Heel anders.

Donny Roelvink blijkt gisteravond namelijk door een Hummer overreden tijdens het opnemen van een fitnessfilmpje voor zijn Instagramaccount. Dat vertelde zijn vader, Dries Roelvink, aan persbureau ANP en zelf heeft de ongelukkige ‘zoon van’ nu zijn gezicht op datzelfde account gedeeld. Hij ziet er niet best uit, terwijl hij een meer dan drie minuten durend verhaal vertelt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by DONNY ROELVINK 🇳🇱 (@donnyroelvink)

„Donny zijn hele leven is Instagram”, vertelt vader Dries. „Hij had met een paar vrienden het plan opgevat om een filmpje na te doen van hun grote idool, bodybuilder Ronnie Coleman.” In het filmpje wordt Coleman gefilmd vanuit een hummer terwijl hij met een halter in zijn nek op straat walking lunges (spieroefening) doet.

Donny Roelvink heeft gebroken ribben een klaplong

Donny Roelvink en zijn vrienden draaiden het filmpje gisteravond in Hilversum. Tijdens het draaien drukte de vriend die de Hummer reed per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem. Daardoor werd Donny geraakt door de wagen. „Hij mag gelukkig zijn dat het een Hummer was”, aldus Dries. „Er zit flink wat ruimte onder de auto. Dat is zijn geluk geweest.”

Donny ligt nu in het ziekenhuis met vijf gebroken ribben en een klaplong. Uit een hersenscan in het ziekenhuis in Utrecht is gebleken dat Donny geen hersenletsel aan het ongeluk heeft overgehouden. De hele familie is erg geschrokken, aldus vader Dries. Dat geldt ook voor de vriend die de vergissing maakte: „Die jongen is er kapot van dat dit is gebeurd. Ze kennen elkaar al jaren, het zijn beste vrienden.” Vader Roelvink denkt dat Donny geen aangifte gaat doen van het incident.

‘Niet in levensgevaar geweest gelukkig’

Vanuit zijn ziekenhuisbed vertelt Donny Roelvink zelf terwijl hij zichtbaar pijn heeft. De man die vaker pech heeft (herinneren we het wegslijpen van zijn tanden-drama nog?) zegt: „Ik weet alleen nog dat ik een klap voelde en een paar minuten later werd ik wakker in een ambulance. Wonder boven wonder ben ik niet in levensgevaar geweest. Het ziet er heel heftig uit, maar erger dan een paar gebroken ribben en een klaplong is het niet geweest. Ik ben onwijs geschrokken. We hadden nooit gedacht dat we met zo’n klein ideetje iets fataals konden veroorzaken. Tenminste, het had fataal kunnen zijn.”

Donny Roelvink krijgt ladingen hartjes onder zijn bericht dat op het moment van schrijven bijna 200.000 keer is bekeken.