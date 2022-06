Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te veel op schouders van huisarts bij volgende coronagolf: ‘Regie ministerie?’

Zorgminister Ernst Kuipers hamerde bij zijn langetermijnplannen wat betreft het coronavirus vooral op „eigen verantwoordelijkheid”. Maar daar zijn de huisartsen het niet mee eens. Zij trekken nu, na een roerige tijd en een dreigende coronagolf, aan de bel in een open brief. Daarin uiten zij hun zorgen over de huidige plannen en de druk die daarmee op de huisarts komt te liggen.

De huisartsen lieten de afgelopen tijd vaker van zich horen. Want zij kregen tijdens Covid-uitbraken behoorlijk veel op hun bordje. Oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levi prees recent nog het werk van de huisarts in deze tijd en huisarts Bernard Leenstra vertelde bij HLF8 dat corona het vak heeft veranderd. Uit de huisartsenpraktijken klonk veel kritiek op het overheidsbeleid. De werkdruk was veel te hoog en de dokter werd belast met allerlei extra taken en verantwoordelijkheden. Daardoor dreigden veelal jonge huisartsen op te stappen.

Huisartsen vrezen voor werkdruk tijdens coronagolf

Inmiddels klinken er uit allerlei hoeken geluiden over zomergolven en nieuwe corona-uitbraken door oplopende besmettingen. Minister Kuipers sprak zelfs hardop uit dat hij een eventuele lockdown niet uitsluit. Dat terwijl de minister in de langetermijnplannen de regie behoorlijk uit handen geeft. En daar voorzien de huisartsen problemen.

Waarom? Het ontbreekt aan genoeg zorgpersoneel in de ziekenhuizen. En dat bleek tijdens eerdere coronagolven een van de grootste obstakels. De artsen voorzien dat een stroom patiënten om die reden in de huisartsenpraktijk terechtkomen. De Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap schreven om die reden een open brief naar de minister. Want volgens hen komt bij een corona-uitbraak andere zorg in de verdrukking. De huisartsen zijn niet in staat alle ballen in de lucht te houden tijdens hoge besmettingsgolven.

Pandemie als reguliere zorg

En het ontbreekt aan meer duidelijkheid. Want de plannen voor het behandelen van patiënten thuis zijn niet rond en de financiering bij een uitbraak is niet op orde. „Het idee dat het omgaan met een pandemie vanaf nu reguliere zorg is en binnen de huidige financiering kan worden opgelost, is totaal onrealistisch”, aldus de briefschrijvers.