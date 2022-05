Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgen om mogelijke coronagolf, Ernst Kuipers schuift verantwoordelijkheid van zich af

Lockdowns? Coronamaatregelen? Oplaaiende coronagolf? Je moet er waarschijnlijk niet aan denken, maar die geluiden zijn niet uit de wereld. Integendeel, deskundigen en politici maken zich zorgen over de langetermijnaanpak, terwijl minister Ernst Kuipers hamert op meer eigen verantwoordelijkheid in het coronabeleid. En maakt de ‘gewone’ burger zich zorgen over een nieuwe golf?

Gisteren kwam de Tweede Kamer bij elkaar om te vergaderen over een langetermijnstrategie voor de bestrijding van een volgende pandemie. Medici, sociale wetenschappers, communicatiedeskundigen, juristen en techneuten praatten mee. Daar concludeerden sommige Kamerleden dat we niet goed voorbereid zijn op een nieuwe coronagolf.



Minister Kuipers laat alles over aan de samenleving. Dat volksgezondheid, en vooral communicatie, preventie en lange termijn beleid, kerntaak overheid is lijkt hij te vergeten en te negeren. Zeer zorgelijk.#corona @ministerVWS @minp @MinVWS https://t.co/Jsz0Pa1VSh — frans weisglas (@fransweisglas) May 16, 2022

Ernst Kuipers wil ‘eigen verantwoordelijkheid’ coronabeleid

Een zomergolf door nieuwe varianten? Viroloog Ab Osterhaus sprak bij Goedemorgen Nederland gisteren uit dat we nog niet van het coronavirus af zijn. De nieuwe Omikron-varianten van corona BA4 en BA5 zouden de komende periode voor problemen kunnen zorgen. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding denkt dat het aantal ziekenhuis- en ic-opnames de komende weken stijgt.



Neem aan dat iedereen morgen weer met ene mondkapje loopt en 1, 5 meter afstand houdt?!

Och nee, dat is pas na de persconferentie als Rutte en Kuipers het zeggen.

Stom van me! 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/zGyoJn8aZI — Noor (@Nora_D_L) May 15, 2022

Een langetermijnaanpak blijkt er echter niet te zijn. Minister Kuipers wil meer verantwoordelijkheid leggen bij ziekenhuizen en bedrijven. Om zo landelijke maatregelen te voorkomen. Zo vertelde hij onder meer vertelde hij aan Nieuwsuur dat de overheid kan coördineren, maar dat Nederlanders zelf ook een hoop moeten doen. Een denkwijze die op social media lang niet iedereen begrijpt.



Nederland: “Huuuuuhuuu, de overheid bepaalt te veel hoe ik moet omgaan met corona”

Ook Nederland: “Huuuuhuuu, de overheid heeft niet genoeg plannen tegen een nieuwe golf”#corona — Ben Visser (@bentino_txt) May 17, 2022



De regering: #vluchtelingen dat moet de gemeente doen. Van het gas af. Dat moet de gemeente doen. #Jeugdzorg. Dat moet de gemeente doen. #Corona dat mag je lekker zelf doen. Doen ze eigenlijk nog wel iets?? — Mariel (@VdMariel) May 16, 2022



Kuipers is die irritante arts, die dan zegt: 'En wat denk jij dat de beste behandeling is?' Gast, we gaan naar jou toe omdat wij geen arts zijn. — Elianne van Turennout (@EliannevT) May 17, 2022

Meerderheid Nederlanders niet bang voor nieuwe coronagolf

Hart van Nederland peilde de publieke opinie over het virus en een mogelijke golf. De meerderheid van 62 procent blijkt niet bang voor een nieuwe golf. 35 procent vreest hier nog wel voor. De overige 3 procent had geen mening.



Artikel 22 grondwet: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

(Ministers beloven trouw aan de grondwet) En gewoon even: voor planning, communicatie, IC bedden, wetten, draaiboeken, ventilatieregels is er een regering toch? https://t.co/louXp32tWu — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) May 16, 2022

Daarnaast denkt 41 procent dat er een nieuwe lockdown in zicht is, 50 procent denkt van niet. Maar als een oplevende golf dreigt, gaat het kabinet ook weer oproepen tot vaccineren. Een kleine 43 procent laat zich graag nog eens prikken om het virus tegen te gaan. 35 procent is akkoord met een terugkeer van mondkapjes in het openbaar vervoer. En slechts 15 procent is bereid om horeca en winkels te mijden. 14 procent wil zich laten testen voor toegang.



Misschien heel stom, maar ik had iets hogere verwachtingen van Ernst Kuipers https://t.co/DoBdfATRDn — Eric Smit (@EricChrSmit) May 16, 2022

Ernst Kuipers reageert op discussie rond ic-bedden

Terwijl hier in Nederland de coronaperikelen weer opwaaien, bemoeit ook de Belgische viroloog Marc van Ranst zich met de Nederlandse aanpak. Hij was namelijk aanwezig bij de vergadering in de Tweede Kamer. Volgens hem moet bij een volgende coronagolf meer aandacht zijn voor ic-capaciteit, ventilatie en mondkapjes.

Over die ic-capaciteit wordt al een tijd lang gediscussieerd. Want waarom schaalt Nederland die ic’s niet op? NRC schreef vorige dat ambtenaren en ziekenhuizen met elkaar in conflict waren over de ic-bedden. Het ministerie van Volksgezondheid zou ziekenhuizen hebben ontmoedigd om de ic op te schalen, uit angst voor budgetoverschrijding. Maar Kuipers ontkent dat. Het geruzie tussen ziekenhuizen en het ministerie leidde niet tot minder ic-bedden of strengere maatregelen, stelde hij. Het tekort aan ic-bedden had volgens hem meer te maken met het personeelstekort in de zorg.



De schoften hadden liever een lockdown, liever afschaling reguliere ziekenhuiszorg, liever 95 mrd op de staatsschuld, liever 22% jongeren die zelfmoord overwogen, dan te investeren in ziekenhuiscapaciteit. Zo slecht. Waar bleven de extra IC-bedden? – NRC https://t.co/7qGrzbcglr — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) May 12, 2022

Mondiale aanpak bij coronabeleid

Al eerder klonk dat onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maar ook de Europese Unie een mondiale aanpak willen bij pandemieën. Viroloog Ab Osterhaus en de Belgische Marc van Ranst willen bijvoorbeeld dat Nederland en België samen optrekken in coronabeleid.

Gisteren bij de vergadering vroeg BBB’er Caroline van der Plas zich af in hoeverre wij als Nederlanders nog inspraak dan hebben op zo’n mondiaal beleid. Daar gaf gezondheidseconoom Xander Koolman antwoord op. Hij legde uit dat infectieziektebestrijding niet ophoudt bij de grens. „Als wij van mening zijn dat een nieuwe variant bijzonder gevaarlijk is, dan moet die worden ingedamd. Dat is dan internationaal beleid en daar heb je als land dan geen keuzevrijheid. Het is een extreme situatie, maar anders werkt dat beleid niet.”