Boeren in protest tegen plannen stikstof: dit staat er te gebeuren

Nederlandse boeren protesteren vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zal in het verkeer, al zijn tractoren op de snelwegen verboden, naar verwachting tot een chaos zorgen. Dit staat er met de boeren allemaal te gebeuren.

Onder meer Agractie, LTO Nederland en Farmers Defence Force (FDF) zijn bij de protestactie van de boeren betrokken. Die zou in eerste instantie vandaag in Den Haag plaatsvinden, maar is verplaatst naar het Gelderse dorpje Stroe in de gemeente Barneveld. FDF heeft een strijdkas in het leven geroepen, om toekomstige acties te kunnen betalen. „Onze strijdkas moet gevuld worden, want we gaan door tot het einde, tot dit beleid weg is!!”, staat er op de website van de ‘club’ te lezen. Gistermiddag was er 237 keer gedoneerd en was er ruim 10.000 euro binnen.

Boeren ontbijtje in Den Haag

Boeren en burgers komen vanmorgen eerst op het Malieveld samen om te ontbijten. Verschillende politici, onder wie Wybren van Haga en Nynke Koopmans van BVNL, hebben aangegeven bij dit ontbijt aanwezig te willen zijn. Het ontbijt wordt verzorgd door de boeren.

Het ontbijten vindt plaats voorafgaand aan de landelijke actiedag tegen het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet. Om 09.00 uur stappen de boeren en burgers op en vertrekken naar het genoemde Stroe waar de actiedag mag worden gehouden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Juichen. Terwijl de toekomst van duizenden boerengezinnen op het spel staat. Geen wonder dat de D66-stapel inmiddels gehalveerd is. https://t.co/9fmBoTvvgr — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 19, 2022

Caroline van der Plas en boerin Bertie spreken de boeren toe

Sprekers in Stroe zijn vanaf 12.00 uur onder anderen Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB), burgemeester René Verhulst van Ede (CDA) en Zeeuws Statenlid Bertie Steur, ook voormalig deelnemer van Boer zoekt Vrouw en Expeditie Robinson. Het programma met sprekers duurt tot 14.30 uur.

In Stroe en het omliggende buitengebied geldt sinds 00.00 uur een alcoholverbod. Het verbod duurt tot 24.00 uur vannacht. Het verbod schrijft voor dat het verboden is om alcohol te drinken en mensen mogen ook geen aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende drank bij zich hebben. Het Aeres MBO in Barneveld laat alle lessen en examens vervallen in verband met de boerenprotesten. Ook andere onderwijsinstellingen in de gemeente treffen maatregelen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opgelet⚠️ Vanwege het aangekondigde #boerenprotest verwachten we morgen extra drukte op de weg. Houd hier rekening mee als je op pad gaat. 🚗👇 https://t.co/44MFlQeSU5 — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) June 21, 2022

Chaos in ochtend- en avondspits

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een zeer zware ochtend- en avondspits vanwege de aangekondigde manifestaties van de boeren. Ook buiten die spitstijden kan het extra druk zijn op de snelweg. De grootste verkeershinder wordt verwacht in het midden en het oosten van het land, maar ook bijvoorbeeld rondom Den Haag kan het flink druk worden. Wie thuis kan werken, doet er verstandig aan dit ook te doen, meldt Rijkswaterstaat. Ook de ANWB waarschuwt voor forse verkeershinder.