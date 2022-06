Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mallorca is klaar met dronkenmans-toerisme: ‘Geen blote bast en voetbalshirts meer aan tafel’

Staat er nog een vakantie richting Mallorca op de planning? Houd er dan rekening mee dat je de juiste kleding inpakt en vooral, je weet te gedragen. De lokale ondernemers zijn klaar met toeristen die zich misdragen en de maat is wat hen betreft vol.

Ondernemers van zeker elf lokale restaurants op het eiland zijn klaar met asociale dronken toeristen. Daarom voeren ze kledingvoorschriften in. Voornamelijk horecagelegenheden bij Playa de Palma, een toeristische epicentrum van Mallorca, maken korte metten met het wangedrag van toeristen.

Ondernemers klaar met dronken en asociale toeristen

In blote bast aan tafel? Nou nee. Verkleed naar het restaurant? Ook niet meer. En laat jouw voetbalshirt ook maar thuis, want je komt er niet een restaurant mee binnen. Juan Ferrer, eigenaar van Palma Beach legt tegen de The Guardian uit waarom de locals deze stappen ondernemen. Volgens hem hoort een restaurantgast zich op z’n minst even om te kleden of te douchen voordat hij of zij een restaurant betreedt. „Je komt hier niet binnen in strandkleding of rechtstreeks dronken van straat af.”

Volgens hem zijn de toeristen op Mallorca vooral uit op alcohol nuttigen, in plaats van het ontdekken van de lokale keuken of andere bezienswaardigheden van het eiland. „Sinds 10 mei arriveren grote groepen toeristen die enkel en alleen dronken willen raken op straat, aan de kust of op het strand.” Was dat op het feesteiland dan niet altijd al het geval? Volgens Ferrer niet in deze mate. Voor de pandemie kampte het eiland volgens de ondernemer niet met zulke aantallen dronken en asociale toeristen.

Mallorca kampt met overschot dronkenmans-toeristen

„Ze arriveren in hun hotel rond 10.00 uur en om 14.00 uur kunnen ze niet meer lopen”, vertelt de Spaanse ondernemer. „Ze zijn compleet dronken en hun vrienden laten ze gewoon op de stoep liggen.” De lokale ondernemers en inwoners hebben het massatoerisme niet in de hand.

In 2020 voerde de lokale overheid een nieuwe wetgeving in om de dronkenmans-toeristen in de toom te houden. Daarin wordt afgerekend met „happy hours”, „kroegentochten”, „partyboten” en andere vormen van feest- en alcoholpromotie. Dit is het eerste seizoen dat de wetgeving ook daadwerkelijk voor toeristen geldt.

Toerisme omlaag

Want ook de lokale overheid van de Balearen, waar ook Ibiza en Menorca toe behoren, kwam eerder tot de conclusie dat het toerisme de spuigaten uitloopt. In alle hotels, appartementen en andere verblijfplaatsen op eilandengroep, is plek voor 625.000 toeristen. Dat is ongeveer één toerist per twee inwoners. Daar had de lokale overheid wel iets op bedacht. Zij wilden verblijfplaatsen voor toerisme, bij één- en tweesterren-hotels, opkopen. „We kunnen niet langer in kwantiteit groeien”, sprak de regionale ambtenaar Iago Negueruela (Economie en Toerisme) daarover. Het aantal toeristen moet met tienduizenden omlaag, zonder de werkgelegenheid en economie te veel te belasten.

Overigens klinkt dit geluid in heel Spanje. Het land zoekt naar een balans tussen het toerisme (een industrie waar Spanje economisch van afhankelijk is) en de toename van klachten over dronkenschap, geluidsoverlast en verhuur aan toeristen.