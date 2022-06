Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grootste groep Nederlanders maakt zich zorgen over vaste lasten, regels bijstand soepeler

Het overgrote deel van de Nederlanders vreest voor hun vaste lasten. 71 procent maakt zich zorgen over de energierekening, vervoer en verzekeringen. Overigens wil het kabinet minder strenge normen voor de bijstand.

Prijsvergelijkingswebsite Pricewise deed onderzoek naar de zorgen over hoge rekeningen op de mat. De brandstofprijzen waren nog nooit zo hoog en ook de inflatie is zeer fors. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) komen 1,2 miljoen huishoudens in de financiële problemen door de geëxplodeerde energieprijzen.71 procent van de Nederlanders maakt zich momenteel zorgen over hun vaste lasten en dat is een stuk hoger dan voorafgaande jaren.

Bezuinigen door hoge vaste lasten

Mocht je door de rekeningen het bos niet meer zien? Er zijn manieren om de boel in toom te houden. Pricewise-directeur Hans de Kok raadt financieel overzicht aan en bezuinigingen op abonnementen. „Zet al je vaste lasten op een rijtje en kijk welke abonnementen je zou kunnen opzeggen.”

Eerder adviseerde Gabriëlla Bettonville van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) aan Metro over het maken van een begroting, waarbij je alle inkomsten en uitgaven op een rij zet. Zij pleit er dan ook voor om te budgetteren en niet lukraak alles aan te schaffen. Ook raadde zij aan om eerlijk te zijn als je bepaalde rekeningen niet kunt betalen. „Meld het dan op tijd bij een organisatie of bedrijf als je achterloopt. Vraag of ze willen meedenken.” Tot slot noemde zij op dat het raadzaam is om je goed te informeren over beschikbare potjes en toeslagen.

Minder strenge regels bijstand

Over die potjes gesproken. Wellicht staat je nog het verhaal bij van deze mevrouw die flink werd gestraft in de bijstand. Haar moeder betaalde boodschappen voor haar, maar daarover informeerde ze de gemeente niet. De vrouw moest ruim 7000 euro terugbetalen. Later oordeelde de rechter dat de vrouw een lager bedrag terug moest betalen omdat beide partijeen een fout hadden gemaakt.

Dat vonden veel mensen destijds schrijnend en op social media klonken verontwaardigde reacties op het handelen van de gemeente. Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) sluit zich daar nu bij aan en wil dat de regels in de bijstand minder streng worden.

Scherpe randjes van Participatiewet

Een gift van een familielid? Hulp bij boodschappen? Of tijdelijk onderdak bieden? Volgens Schouten moet het kunnen, zonder dat vrienden of familie worden „afgestraft” met een korting op de uitkering. De huidige Participatiewet is vrij strikt, maar volgens het kabinet is er best wat ruimte om de scherpe randjes eraf te halen.