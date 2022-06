Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zet je schrap op de weg morgen: boeren zorgen met protest voor ellenlange files

Weggebruikers moeten morgen ernstig rekening houden met een zeer zware ochtend- en avondspits. De reden: de aangekondigde protesten van de boeren.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor de ellenlange files. De manifestaties van de boeren, ook wel het stikstofprotest genoemd, kunnen ook buiten de spitstijden voor extra drukte op de snelwegen zorgen.

Boeren gaan op pad, dus werk thuis als het kan

Wie thuis kan werken, doet er verstandig aan dit ook te doen, geeft Rijkswaterstaat als advies. De organisatie verwacht de meeste gevolgen in het midden en oosten van het land. Maar ook bijvoorbeeld rondom Den Haag kan er verkeershinder zijn.



— Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) June 21, 2022

Op verzoek van de politie zijn morgen vanaf 06.00 uur de op- en afritten van afslag 17 van de A1 bij Stroe afgesloten. Dat is de aansluiting met de N310 waar veel extra verkeer wordt verwacht voor de grote manifestatie. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs en wegverkeersleiders in. Zowel op de weg als vanuit de verkeerscentrale is dan in te spelen op ontwikkelingen op de snelwegen.

Trekkers mogen niet op de snelweg rijden. De politie kan hierop handhaven en in overleg met de politie kan Rijkswaterstaat extra maatregelen nemen om de situatie zo veilig mogelijk te houden.

Protest bij minister thuis

De boeren demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) maakte vorige week bekend dat de uitstoot fors omlaag moet, zodat de natuur kan herstellen. Dat heeft grote gevolgen voor agrariërs. Van der Wal werd thuis door diverse boeren opgezocht. Politici en veel mensen op sociale media spraken daar schande van. Niet alle boeren waren over de protestactie bij de minister te spreken, net als Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.

Protestclub Farmers Defence Force wil echter nog veel verder gaan. Voorman Mark van den Oever zei in een interview met De Volkskrant desnoods de voedselvoorziening te blokkeren, snelwegen af te zetten, nog meer ministers thuis op te zoeken en als het moet heel Schiphol plat te leggen.



Scholen dicht in Barneveld

Veel boeren zullen morgen afreizen naar Barneveld / Stroe waar de centrale protesten zijn georganiseerd en toegestaan. Dat heeft consequenties voor mensen die er wonen en er naartoe komen. Het Aeres MBO in Barneveld laat alle lessen en examens vervallen in verband met de boerenprotesten in Stroe. Ook andere onderwijsinstellingen in de gemeente treffen maatregelen.

In het Gelderse Stroe en het omliggende buitengebied geldt vanaf vannacht 00.00 uur een alcoholverbod. De boeren moeten dus aan de koffie. Het verbod duurt tot 24.00 uur. Het verbod schrijft voor dat het verboden is om alcohol te drinken en mensen mogen ook geen aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende drank bij zich hebben.