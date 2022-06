Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boeren hebben het gemunt op supermarkten: ‘Inslaan? Zou het maar doen’

Melkveehouder Koos Cromwijk, een van de meest prominente protesterende boeren, is uiteraard zwaar teleurgesteld dat de stikstofplannen van het kabinet doorgaan. Hij demonstreerde gisteren bij de Tweede Kamer. Nadat de stemming over de stikstofplannen voor hem zeer teleurstellend verliepen, verscheen hij niet veel later voor de camera’s van GeenStijl.

Hij verklaarde dat de acties van de boeren nog lang niet over zijn. Integendeel, volgens hem hebben de boeren nog een heel belangrijke troef in handen, legde hij uit tegen verslaggever Tom Staal. En die kunnen wel eens heel nadelig uitpakken voor burgers, zei hij.

Boze demonstranten blijven strijdvaardig

Alhoewel hij in eerste instantie lachend voor de camera verscheen, was die lach al snel van zijn gezicht verdwenen. „Het huilen staat je nader dan het lachen, denk ik?”, vroeg Tom Staal aan hem. „Het wordt strijdvaardigheid nu. Het is klaar”, zei de boer.

Koos Cromwijk is inmiddels een nationale bekendheid. Zo verscheen hij maandag nog in Op1 om het boerenbelang te vertegenwoordigen en dat maakte de tongen los bij kijkers. Vooral het optreden van beide presentatoren viel niet goed. Vorige week hield hij nog een betoog over de zorgen van boeren.

Boer Koos: ‘Ik zou maar alvast inslaan’

Het is dus ‘klaar’, aldus boer Koos. Maar bij die dreigende woorden bleef het niet. „Je wist dat dit zou komen, hè”, aldus verslaggever Tom Staal. „Ja, inderdaad. En nu moeten we verdergaan. We hebben nog een hele goede kaart in handen. Echt een hele goede kaart. En dat gaat de burger merken. Dat ze anders moeten kijken naar de boeren en dat de politiek andere keuzes moet maken.”

Wat die kaart is, wil hij in eerste instantie niet zeggen. „Hou je de kaart tegen de borst?”, vraagt de GeenStijl-verslaggever aan de melkveehouders. „Jazeker, maar denk aan de supermarkten”, geeft hij een tipje van de sluier. „Oftewel, ik moet even inslaan alvast?” „Dat zou ik maar doen”, aldus de boze boer.

Dat hij en andere boze boeren de supermarkten willen raken, is dus duidelijk. Maar hoe ze dat willen doen, nog niet. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat dat duidelijk wordt.