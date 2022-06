Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1-kijkers vallen over presentatoren die boer Koos Cromwijk niet laten uitpraten: ‘Neerbuigend’

De discussie over de boeren en het stikstofplan zet inmiddels menig Nederlander lijnrecht tegenover elkaar. Gisteravond schoof melkveehouder Koos Cromwijk aan bij Op1 om wederom te reageren vanuit zijn perspectief als boer. Op1-presentatoren Hugo Logtenberg en Nadia Moussaid keerden zich alleen zichtbaar tegen hem, tot ergernis van sommige kijkers.

De boerenprotesten zijn nog steeds in volle gang. De boze boeren blokkeren snelwegen, trekken massaal met tractoren eropuit en brachten zelfs voor de tweede keer een bezoek aan het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dat leidde tot grote verontwaardiging in de politiek.

Koos Cromwijk verdedigt boeren bij Op1

Aan tafel bij Op1 worden de boerenprotesten besproken en het overgrote deel aan tafel, inclusief de presentatoren, valt over de aanpak van de boeren. Koos Cromwijk zat als enige aan tafel om het boerenbelang te vertegenwoordigen. Hij kreeg vorige week nationale bekendheid toen hij een emotioneel betoog hield over de zorgen van de boeren.



Boer Koos verwoordt hier in Tweede Kamer de wanhoop van vele duizenden (jonge) boeren. Emoties liepen hoog op. Via de Kamervoorzitter kon ik regelen dat Koos één op één gesprek kreeg na het #stikstofdebat met ministers Van der Wal en Staghouwer. Met hen heeft hij 30 min gesproken pic.twitter.com/bjECmqdor1 — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 23, 2022

Nadia Moussaid en Hugo Logtenberg kritisch richting boer

De andere tafelgasten, waaronder twee ministers en een vertegenwoordiger van de politiebond, staan niet achter de protesten. Overigens is Koen Simmers, van de politiebond, er voorstander van om met de boeren in dialoog te blijven in plaats van de harde aanpak waar anderen voor pleiten.

Cromwijk was zelf gisteren niet aanwezig bij de protesten. Maar hij begrijpt de wanhoop. Hij vindt de blokkades op de snelwegen niet nodig. Dit omdat de waardering richting de boeren vanuit de maatschappij volgens hem groot is. De boer haalt peilingen aan van het AD, waaruit bleek dat 86 procent van de Nederlanders achter de boeren staat. Iets dat presentatoren Moussaid en Logtenberg in twijfel trekken.



Presentatoren twijfelen aan woorden van boer Koos Cromwijk

Volgens de boer is het overheidsbeleid gedeeltelijk op waarheid gebaseerd. Logtenberg probeert Cromwijk te onderbreken, maar hij verzoekt de presentator om nog te mogen uitpraten. Volgens Cromwijk worden er vanuit de sector oplossingen aangedragen, maar luistert de overheid niet. De acties van gisteren en vandaag zijn daar een gevolg van, legt hij uit.

Moussaid denkt dat de boeren de sympathie van de samenleving verliezen door hun acties. Waarna Cromwijk de wanhoop van de boeren nogmaals probeert uit te leggen. Hij prijst daarna het optreden van de politie, maar ook daarna onderbreken de presentatoren hem in zijn betoog. Later noemt hij nog een aantal cijfers, die Moussaid en Logtenberg corrigeren. Maar Cromwijk blijft bij zijn standpunt en verkondigt dat het huidige stikstofplan gebaseerd is op modellen met fouten.

Hugo Logtenberg corrigeert Cromwijk

„Dat is echt niet waar wat u zegt. Er is geen enkele twijfel over die modellen”, reageert Logtenberg. Cromwijk wil een voorbeeld geven. Hij haalt een interview met wetenschapper Han Lindeboom aan uit de podcast van Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen. Volgens de boer zat Lindeboom in de stikstof-adviesgroep van D66. „Hij werd daarin niet gehoord”, aldus de boer. Logtenberg onderbreekt hem: „Dat gaan we uitzoeken. Want dit gaat echt te ver voor deze tafel voor vanavond”. Waarna Cromwijk geïrriteerd reageert: „Nee dat denk ik niet. Want dat is wel de waarheid die er heerst.” Wat volgens Logtenberg wederom niet klopt. „De waarheid is dat de stikstof-uitstoot ongelofelijk hoog is in Nederland.” Cromwijk benadrukt dat de boeren daar oplossingen voor hebben, waarna hij zijn ideeën deelt. Logtenberg onderbreekt hem opnieuw. „Dank voor je bijdrage, maar we hebben ook nog andere gasten.”



Hoe kan presentator @hugologtenberg zo stellig beweren dat #stikstof modellen kloppen?!?!?! Wat ben je dan voor journalist? Iig niet onafhankelijk! Prima optreden van boer Koos die zich niet zomaar de mond laat snoeren! #Op1npo #trotsopdeboer #Op1npo moet zich diep schamen! pic.twitter.com/U5G3OI1VZJ — Gerrie Kleene-Jager 🚜🚜🚜🚜 (@GerrieKleene) June 27, 2022



#Op1npo Wat is die Hugo Logtenberg een hork zeg! Het @D66 verhaal inzake @hanlindeboom1 mocht niet verteld worden, sterker nog, volgens #Logtenberg liegt boer Koos want is er veel te veel stikstof in ons land. @OmbudsmanNPO , dit kan toch niet? — Ingeborg ⚓️ (@Ingebor86819518) June 27, 2022



Heerlijk. Logtenberg en Fidan 2 steeds nijdiger terwijl Koos rustig zijn verhaal doet. Het verhaal over het boerenbedrog van D66 werd snel afgekapt. Genoten.#Op1npo #op1 #boerenopstand — René Kemp⭐ (@rkemp59) June 27, 2022



Uitzonderlijk gekeken naar #op1npo. Daar probeerde een boer oprecht, met passie, met feiten én met emotie zijn verhaal te doen. Kon hij weten dat hij alleen ter vermaak van de aanwezige politici en presentatoren was uitgenodigd? Een neerbuigende glimlach, was zijn enige oogst! — Jan Borghols (@janborghols) June 28, 2022



Misschien kan #Op1npo deze podcast even luisteren en de vragen hierover in het #stikstofdebat van @PieterOmtzigt en mij even terugluisteren. #WeGaanDitUitzoeken 🤷🏻‍♀️ https://t.co/aGXcDHgezb — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 27, 2022

Wil je de hele uitzending van Op1 terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.