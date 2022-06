Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer kritiek op boeren nu acties verharden: ‘Stop deze waanzin’

De protesterende boeren lijken hun sympathie in het land te verspelen. Een betoging bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) liep gisteravond uit de hand. Ook zijn veel Nederlanders niet te spreken over de protesten op en rond de snelwegen.

Gisteren duwden protesterende boeren een politieauto opzij zodat tractoren de straat van minister Van der Wal in konden rijden. Het was de tweede dag op rij dat boeren betoogden tegen het stikstofbeleid bij het woonhuis van de minister. Die was overigens niet thuis, maar haar familie wel.

De situatie was zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. Ze konden daardoor niet direct ingrijpen toen boeren door een afzetting van de politie wisten te breken. Volgens de politie zijn bij de actie „duidelijk grenzen overschreden. Een politieauto is vernield en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners.”



Boeren door de afzetting gebroken #vanderwal pic.twitter.com/EdiMEfsB8m — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) June 28, 2022

Politie en politici over boerenprotesten: ‘Onacceptabel’

Nationaal commandant bij de politie Willem Woelders zat gisteren aan tafel bij Op1. Hij noemde de situatie „onacceptabel”, nadat in de uitzending beelden ervan werden getoond. „Dit is gewoon intimiderend”, aldus Woelders, die eerder op de dag al liet weten dat de acties van de boeren verharden. Hij wil kijken of de mensen opgespoord kunnen worden.

Premier Mark Rutte en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) riepen de boeren gisteren nog op om zich bij hun protesten binnen de grenzen van de wet te houden. Rutte noemde boerenacties die tot gevaarlijke situaties leiden voor weggebruikers, ambtenaren of politici „onacceptabel”.

Regeringspartij D66 wil vandaag een spoeddebat over de protesten van de boeren. „Dit raakt gezinnen, agenten, buurten, weggebruikers”, laat D66-fractieleider Jan Paternotte weten. Ook andere politici veroordelen het protest. „Stop deze waanzin. Dit heeft allang niets meer met je recht op demonstratie te maken”, aldus Jesse Klaver van GroenLinks. Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren noemt het „volstrekt onacceptabel om het gezin van de minister zo te belagen”.

Boeren verspelen hun sympathie met hun acties

Ook in het land zijn sommige Nederlanders de harde acties van de boeren helemaal zat. „Files veroorzaken, bewindslieden thuis intimideren en strobalen in de fik steken. Helemaal klaar mee”, schrijft iemand in een tweet die veel wordt gedeeld.



En deze beelden dan. Wat een waanzin. Inslaan met sloophamers op #politieauto Het loopt gierend uit de klauwen. #boeren #boerenprotest https://t.co/yDJtl2026i — Pim Sedee (@PimSedee) June 28, 2022



Files veroorzaken, bewindslieden thuis intimideren en strobalen in de fik steken. Helemaal klaar mee #trekkertuig #kutboeren — Laura (@Lautjez) June 27, 2022



Boze #boeren dumpen mest op de snelweg. Levensgevaarlijk voor achterop komend verkeer! Met dit soort 'acties' speel je met levens. Doe dat nou niet en voer actie op een veilige en normale manier! #boerenzakdoek #boerenopstand #boerenacties #boerenprotest #politie pic.twitter.com/CLP0ibGrcc — Maarten Brink (@maartenbrink) June 27, 2022



Terreur. Dit is niets minder dan terreur. En ze komen er gewoon mee weg. — Emine Uğur (@overlistener) June 28, 2022

Anderen vinden dat boeren worden voorgetrokken. „Welke andere beweging zou hiermee wegkomen?”, vraagt Georgina Verbaan zich hardop af. VVD-strateeg Raymond Mens – die eerder nog werd bedreigd vanwege zijn mening over stikstof – spreekt zich ook uit over de boerenprotesten.

„Direct na de bestorming van het Amerikaanse congres werd er gesproken over ‘white privilege’ – zouden andere bevolkingsgroepen immers met dit geweld wegkomen? Dat gevoel krijg ik ook bij de boerenopstand.”



Terreur, bedreiging, vandalisme, willens en wetens levensgevaarlijke situaties creëren. Welke andere beweging zou hier zo mee wegkomen? — Georgina Verbaan (@GVerbaan) June 28, 2022



Direct na de bestorming van het Amerikaanse congres werd er gesproken over 'white privilege' – zouden andere bevolkingsgroepen immers met dit geweld wegkomen? Dat gevoel krijg ik ook bij de #boerenopstand. Demonstreren mag, ook bij de Kamer, maar stop met vernielen en bedreigen. pic.twitter.com/RmF0A0b8I2 — Raymond Mens (@raymondmens) June 28, 2022

‘Acties zijn gevolg van wanhoop bij boeren’

Een woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF) noemt de harde acties, zoals die bij minister Van der Wal „wanhoop in pure vorm”. De woordvoerder zegt dat de wanhoop onder boeren de laatste tijd alleen maar groter is geworden en stelt dat de demonstraties het gevolg zijn van het beleid van het kabinet.

FDF was volgens de woordvoerder niet bij die actie bij minister Van der Wal betrokken, zoals de groep naar eigen zeggen ook geen rol heeft bij andere acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet die dezer dagen plaatsvinden. Toch waren er wel boeren die een shirtje met daarop FDF droegen op beelden te zien bij het huis van de minister. „Iedereen kan een shirtje kopen met FDF erop, je kunt ook een shirtje kopen met Nike erop of een andere tekst.”