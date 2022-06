Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boeren en koeien bij de Tweede Kamer, Rutte reageert op boerenprotesten

Terwijl de boeren en koeien bij de Tweede Kamer staan, komt premier Mark Rutte met een reactie op de boerenprotesten. Hij toont begrip, maar daar hangt wel een grote ‘maar’ aan. Zo zei hij tijdens een korte persconferentie dat hij snapt dat het stikstofbeleid „ingrijpend” is voor veel boeren en dat ze liever meer concrete perspectiefplannen hadden gezien. „Ik snap dat boeren ongelooflijk geschrokken zijn”, zei Rutte, die tegelijk benadrukte dat de besluiten over stikstof „wel noodzakelijk zijn”.

Ook tijdens het Kamerdebat over de stikstofplannen kwam de kritiek op te weinig perspectief uitgebreid aan bod. Rutte: „Maar dat is wel ingewikkeld”, zei de minister-president. Concrete regelingen voor boeren die blijven en groener willen boeren, zijn ook afhankelijk van de stikstofplannen. Deze worden de komende tijd per gebied ingevuld. Bovendien wil het kabinet hierover goed overleggen met boerenorganisaties zelf.



Rutte reageert op boerenprotesten

Die gesprekken zijn volgens Rutte intensief gaande „om ervoor te zorgen dat we dat uit kunnen voeren op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt ook met die zorgen”. Volgens hem mogen mensen feiten ontkennen „maar het is niet verstandig”. Want een feit is volgens de premier „dat de bodem verzuurt en dat dit op lange termijn ook gevolgen heeft voor de agrarische sector. „Feit is ook dat als we nu dingen niet doen, het ertoe leidt dat door rechterlijke uitspraken geen wegen worden aangelegd en er geen woningbouw kan plaatsvinden. En uiteindelijk het land op slot komt te staan.”



Boeren en koeien bij de Tweede Kamer

Nadat boeren gisteren al wegen blokkeerden en het mensen bij de Duitse grens erg lastig maakten, is nu ook de Tweede Kamer op de beurt. Gisteren zocht een aantal boeren minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) voor de tweede keer thuis op, vandaag krijgt ze ook een werkbezoekje. Rond 11.30 uur kwamen de eerste boeren met hun tractor aan. Het gaat om een tientalen tractoren en twee koeien. Die staan op de stoep voor een zijingang van de Tweede Kamer.

De politie en de marechaussee zijn aanwezig. Ingangen richting de Tweede Kamer worden bewaakt door meerdere agenten. De zijingangen zijn gesloten. Ook het hek bij het ministerie van Financiën is dicht. De weg en het kruispunt bij het ministerie is wel open voor verkeer. Eerder vandaag gaf de gemeente Den Haag al aan in te grijpen als dat nodig is.

Een aantal tractoren staat in de buurt van de Malietoren stil op de Bezuidenhoutseweg. Het verkeer kan erlangs, de weg wordt niet geblokkeerd. Op een tractor met een vlag van Farmers Defence Force (FDF) staat de tekst ‘Proud to be a farmer’. Aan de trekker hangt een koe aan een strop.