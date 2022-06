Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanhopige jonge boer lucht hart bij debat over stikstof: ‘Ik kan het niet meer, ben in alle staten’

De hele dag werd er gisteren in de Tweede Kamer gedebatteerd over de plannen rond stikstof van het kabinet. Na het boerenprotest van woensdag in Stroe kwamen er ook boeren naar de politiek in Den Haag. Wanhopige boeren, als je de jonge Koos aanhoort. Hij werd gefilmd en woorden en houding zeiden genoeg.

De veelbesproken grens wat betreft de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan, blijft nodig. Dat waren gisteravond laat de woorden van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). „De Europese regels zorgen voor een onbegaanbaar pad.” Ook werd duidelijk dat veertien infrastructuurprojecten met minstens 2,5 jaar zijn vertraagd. Dit omdat er te weinig experts zijn voor de verplichte stikstofberekeningen. Vanwege de tekorten heeft het ministerie een keuze moeten maken welke projecten voorrang krijgen en welke moeten wachten. Dat schreef minister Mark Harbers (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

Jonge boer uit zijn plaat om stikstof

Dat klinkt allemaal volgens het politieke boekje. Koos was een van de boeren die naar de Tweede Kamer was gekomen, waarin de plannen over stikstof besproken werden. Hij luchtte zijn hart en Caroline van der Plas van de betrokken BoerBurgerBeweging plaatste zijn felle betoog op Twitter. „Wij en onze natuur, we zijn er geweest met de ecologen. Het ziet er geweldig uit”, zei Koos buiten de deuren van de Kamer. „We zijn de besten van de wereld. Waarom? We kijken niet naar geld, wij kijken naar kwaliteit.” Met zijn hand richting de borst: „Maar voor mij is het klaar. Echt klaar.” Over de vergaderende politici: „Al staat er honderd man politie, het maakt me niet uit. Ik ga het ze vertellen.”

Boer Koos kwam met een schokkend verhaal: „In Montfoort heeft een boer zich opgeknoopt. Waarom? Niet omdat het slecht ging in z’n huwelijk, niet omdat hij die zorgen had. Maar precies om wat hier beneden (de Tweede Kamer, red.) gebeurt. En elke boer die dat dit jaar nog doet, daar zijn ze hier voor verantwoordelijk. Ik zal dat niet doen, want ik ben positief ingesteld. Altijd. Maar nu kan ik het niet meer, ik kan het niet meer. Ik ben in alle staten en het is oorlog.”

‘Ik spring naar beneden hoor’

„Vanavond kunnen we het regelen, met die vieze rechtse partijen zoals werd gezegd. Die zijn er voor ons. Vandaag is Caroline (Van der Plas, red.) afgemaakt door die linkse rotpartijen. Ze wordt de grond in gestampt, terwijl ze met feiten komt.” Tegen Derk Boswijk van CDA: „Jij deed ook altijd goed werk Derk. Laat ons niet barsten, alsjeblieft. Neem me alsjeblieft mee naar beneden, dan zal ik het ze allemaal vertellen. Ik loop er heen, ik spring naar beneden hoor. Ik spring naar beneden.” Hier zie je zijn betoog in beeld:



Boer Koos verwoordt hier in Tweede Kamer de wanhoop van vele duizenden (jonge) boeren. Emoties liepen hoog op. Via de Kamervoorzitter kon ik regelen dat Koos één op één gesprek kreeg na het #stikstofdebat met ministers Van der Wal en Staghouwer. Met hen heeft hij 30 min gesproken pic.twitter.com/bjECmqdor1 — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 23, 2022

Boer kreeg het woord bij debat over stikstof

„Boer Koos verwoordt hier in Tweede Kamer de wanhoop van vele duizenden (jonge) boeren”, meldde Caroline van der Plas. „Emoties liepen hoog op. Via de Kamervoorzitter kon ik regelen dat Koos één op één gesprek kreeg na het stikstofdebat met ministers Van der Wal en Staghouwer. Met hen heeft hij 30 minuten gesproken.”

Vandaag gaan de gesprekken over stikstof verder, in Limburg. Provinciale Staten van Limburg debatteren over de stikstofplannen van het kabinet. Een rechtse meerderheid binnen de Staten is mordicus tegen uitvoering ervan. Met een gemiddelde stikstofreductie van 52 procent krijgt Limburg landelijk gezien relatief de grootste opgave.