Mysterieus object crasht op de maan, maar niemand weet van wie het is

Ruimtewetenschappers zijn met stomheid geslagen. Een mysterieus object dat eerder dit jaar neersloeg op de maan en daar twee kraters achterliet, is nog altijd niet opgeëist. Het blijft dus gissen waarom het ruimtevaartuig is achtergelaten en van wie het is. En er is nog iets anders vreemds aan de hand.

Dat een raket twee kraters op de maan achterlaat, en niet één, is ook verrassend, schrijft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. „Geen enkele eerdere inslag van een raket op de maan veroorzaakte een dubbele krater. Dit hadden we niet verwacht. Het duidt erop dat het raketlichaam aan elk uiteinde grote massa’s had. Normaal gesproken heeft een raket juist massa aan één kant, terwijl de rest van de raket voornamelijk uit een lege brandstoftank bestaat.”

Twee kraters op de maan na inslag raket

Het rondzwervende gevaarte werd al jaren geleden ontdekt in de ruimte. NASA bleef het object volgen in zijn weg naar de maan tot het op 4 maart van dit jaar op het oppervlak belandde. Dat gebeurde met een duizelingwekkende snelheid van 5 kilometer per seconde, oftewel 18.000 kilometer per uur.

NASA maakte foto’s van de inslag en ontdekte zo niet één, maar twee kraters die aan elkaar vast liggen. Het gaat om een oostelijke krater met een diameter van bijna 20 meter, bovenop een westelijke krater met een diameter van zo’n 16 meter. „De dubbele krater kan ons iets vertellen over wat voor object het precies is”, aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

Is de raket wel van de mensheid?

Maar daar is dus nog altijd geen antwoord op, alhoewel de raket maanden geleden al neerstortte. De kwestie leidt tot de nodige vraagtekens bij astronomen. Is de raket überhaupt wel van de mensheid? Daar lijken ze in ieder geval wel zeker van.

Het gevaarte is wat bekend staat als ‘ruimteafval’. Dat zijn delen van raketten of satellieten die in een baan om de aarde cirkelen. De Europese ruimtevaartorganisatie schat dat er zo’n 36.500 stukken ruimteafval groter dan 10 centimeter rondzwerven in de ruimte. En dat hoeft niet altijd op relatief korte afstand van de aarde te zijn, bewijst het onderdeel dat op de maan terechtkwam.

Iedereen ontkent er iets mee te maken te hebben