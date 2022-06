Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tien mensen aangehouden om poging doodslag na protesten van boeren in Oost-Nederland

De tien verdachten die vandaag in Oost-Nederland zijn aangehouden na de boerenacties gisteren, zijn door de politie gearresteerd vanwege openlijke geweldpleging, het blokkeren van de snelweg en poging tot doodslag. Negen mensen zitten nog vast, meldt het Openbaar Ministerie. Eén minderjarige verdachte is tijdelijk vrijgelaten.

Het ging onder meer mis in de omgeving van Kootwijkerbroek en Stroe, waar relschoppers politiebusjes belaagden en agenten in het nauw dreven. Daar werden volgens het OM vijf mensen aangehouden, van wie twee op verdenking van poging tot doodslag. Er werd met een tractor ingereden op agenten. Op de A10 bij Stroe werd ook de snelweg langdurig geblokkeerd en bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in Hierden braken actievoerders door een afzetting van de politie.

Het korps is een groot opsporingsonderzoek gestart en politiechef Janny Knol waarschuwt de relschoppende boeren. „Als je gisteravond niet bent aangehouden, betekent dat niet dat je hiermee wegkomt. Ook zullen we de schade verhalen die aan politievoertuigen is aangericht.” Ook het OM verwacht dat er meer arrestaties zullen volgen.

Knol noemt het „onacceptabel hoe op sommige plaatsen in onze eenheid politiemensen zijn belaagd en in het nauw zijn gedreven”. Volgens de politiechef voelden sommige collega’s zich zelfs genoodzaakt „om op de noodknop te drukken”. „We respecteren dat boeren willen demonstreren, dat is een grondrecht. Maar zodra er grenzen worden overschreden, treden we op.”

Politiechef Knol vraagt mensen die beelden hebben van de boerenacties in Oost-Nederland om deze te delen met de politie.

Als de protesten de komende dagen aanhouden, overweegt het OM de verschillende zaken te behandelen op een snelrechtzitting.

In Hierden is vanwege de boerenrellen een noodverordening afgegeven. De verordening geldt rond de wijk waar minister Christianne van der Wal woont. Dat laat burgemeester Van Schaik van Harderwijk weten aan Omroep Gelderland. De maatregel blijft een week van kracht.

De politie krijgt de mogelijkheid in de wijk van Van der Wal preventief te controleren en fouilleren, zegt Van Schaik. Wie niet in de wijk woont, kan worden weggestuurd.