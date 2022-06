Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Personeelstekort NS zo groot dat meerdere treinen vandaag uitvallen

Wie vandaag met de trein reist, doet er goed aan om de dienstregeling in de gaten te houden want ook bij de NS zorgt een te kort aan personeel voor problemen. Omdat er niet genoeg mankracht is rijden er vandaag op zeker vijf trajecten minder treinen. Tussen Groningen en Veendam rijden er zelfs helemaal geen treinen.

Het personeelstekort bij de NS is zo groot dat niet alle treinen kunnen rijden. Zo rijden er vanaf 19.30 uur vanavond geen treinen meer tussen Almere en Utrecht. Ook tussen Rotterdam en Utrecht, Alkmaar en Utrecht, Schiphol en Utrecht zullen er minder Intercity’s rijden. Tussen Driebergen-Zeist en Uitgeest zorgt een tekort aan personeel ervoor dat er Sprinters uitvallen.

15 minuten extra reistijd

Mensen die vandaag met de trein moeten reizen, kunnen rekenen op ongeveer 15 minuten extra reistijd omdat omreizen in sommige gevallen nodig zal zijn. De NS roept reizigers op hun treinreis zorgvuldig te plannen om vertraging te voorkomen. En de problemen blijven voorlopig nog wel aanhouden. Vanaf maandag zijn er volgens de NS door de personeelstekorten ook minder treinen tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem.

Op dit moment staan er zo’n 1100 vacatures open bij de NS. Niet alleen machinisten en conducteurs zijn hard nodig. Ook zijn er niet genoeg IT’ers, monteurs medewerkers voor veiligheid en service en winkelpersoneel op de stations.

NS: ‘vooruitzichten zijn niet rooskleurig’

Vorige maand waarschuwde de NS al voor het uitvallen van treinen vanwege de grote personeelstekorten. „De vooruitzichten zijn niet rooskleurig”, meldde de vervoerder, die aangaf dat extra maatregelen deze zomer nodig zullen zijn. Volgens Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur blijven de tekorten ook na de zomer aanhouden, zo meldde eerder aan de Tweede Kamer.

Naar eigen zeggen was de NS wel voorbereid op de uitstroom van personeel door bijvoorbeeld (vervroegd) pensioen. De werving van nieuw personeel was op die verwachting ingericht. Toch ziet het bedrijf zich nu geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim in de nasleep van corona en grote krapte op de arbeidsmarkt, die veel groter is dan vooraf werd gedacht.