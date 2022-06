Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel procent van je inkomen zou maximaal naar huur moeten gaan?

Door quarantaine en alle lockdowns tijdens corona hebben we nog maar eens gezien hoe belangrijk het is om een fijn huis te hebben. Het is dan ook niet gek dat mensen bereid zijn hier maandelijks veel voor neer te leggen. Toch moet je daarbij oppassen: je wil niet dat je huis zoveel van je inkomen opslokt dat je geen leuke dingen meer kunt doen en niet meer kunt sparen. Welk percentage van je inkomen zou naar woonlasten moeten gaan voor een gezonde balans?

Zoals vaak het geval is bij financiën, hangt dat af van hoeveel je verdient en hoeveel je kwijt bent aan andere uitgaven.

Populair percentage inkomen naar woonlasten

Er is een populaire regel die zegt dat je zo’n 30 procent van je maandinkomen kwijt kan zijn aan huur, om nog genoeg geld over te houden voor andere vaste lasten, leuke dingen en een goede spaarbuffer. Met deze regel zou je dus maximaal 600 euro kwijt willen zijn aan woonlasten als je een netto salaris hebt van 2.000 euro.

Hoewel dat een goede richtlijn kan zijn, houdt deze regel natuurlijk geen rekening met je persoonlijke situatie. Zo is een huis in Amsterdam veel duurder dan in een boerengat en vinden jonge mensen het bijvoorbeeld belangrijker om veel leuke dingen te doen dan om groot te wonen, terwijl dat bij families juist weer belangrijker is.

Percentage inkomen naar woonlasten uitrekenen

In andere woorden: wil je écht antwoord op deze vraag? Dan is er helaas geen quick answer, maar zal je in je eigen financiën moeten duiken. In plaats van het bedrag voor de huur als uitgangspunt te nemen, begin je bij je andere uitgaven. De vraag is dan: hoeveel kan en wil ik uitgaven aan mijn woonlasten?

Stap 1: bekijk je uitgaven

Pak de app van je bank erbij en kijk eens goed naar je uitgaven. Hoeveel ben je nu kwijt aan zaken als verzekeringen, abonnementen, kleding en boodschappen? Bedenk voor jezelf categorieën als ‘uitjes’, ‘kleding & verzorging’ en ‘horeca’ en bereken hier het gemiddelde van de afgelopen drie maanden van.

Vergeet niet een bedrag te bepalen dat je sowieso elke maand wil sparen. Door dit als een vaste last te zien, wordt het makkelijker om daadwerkelijk het bedrag op je spaarrekening te laten groeien.

Stap 2: kijk waar je kunt besparen

Dat is meteen een mooi moment om te kijken naar op welke lasten je kunt besparen. Met een website als De Prijsvergelijker kijk je bijvoorbeeld heel gemakkelijk of je ergens anders misschien goedkoper uit bent met je energie of autoverzekering. En zijn er bijvoorbeeld abonnementen die je toch niet meer gebruikt?

Stap 3: Reken je mogelijke huur uit

Vervolgens heb je voor elke categorie (inclusief sparen) een bedrag bepaald dat je uitgeeft of in de toekomst wil uitgeven. Tel deze bij elkaar op en trek dit af van je netto maandinkomen. Hoeveel blijft er over om aan woonlasten uit te geven? Let erop dat je meer kwijt bent dan alleen je huur (denk bijvoorbeeld aan belastingen).

Wanneer hier een lager bedrag uitkomt dan je eigenlijk hoopte, zit bijvoorbeeld verhuizen naar een groter huis er nu niet in. Je kunt ook kijken of je toch niet aan stap 2 kunt schaven om meer geld over te houden. Je laatste optie is om naar manieren te zoeken om meer te verdienen. Succes!