PvdA en GroenLinks stemmen voor fractiefusie in de Eerste Kamer: ‘Historisch’

GroenLinks en PvdA zetten een grote stap in verdere samenwerking. Een ruime meerderheid van de PvdA en GroenLinks-leden wil dat de partijen volgend jaar samengaan in de Eerste Kamer. Het lijkt een eerste stap naar een fusie.

De twee partijen doen volgend jaar voor de Eerste Kamerverkiezingen als gezamenlijke fractie mee. Bij de PvdA stemde ruim drie kwart van de leden voor en bij GroenLinks stemde zelfs 80 procent voor. Sommige leden van de PvdA gaven aan zelfs nog een stap verder te willen gaan. 58 procent van de leden stemde voor een gezamenlijke lijst.

Een historische beweging

De partijtoppen zijn blij met de uitkomst van de stemming. „Het is een historische beweging om als links progressief blok te opereren en de balans in de politiek te doen omslaan”, stelt het partijbestuur van de PvdA. „Iedereen wil een sterke linkse vuist tegen rechts rotbeleid”, zei voorzitter van de PvdA, Esther-Mirjam Sent. Bij de bekendmaking van de uitslag van de stemming brak in de zaal waar het partijcongres van de PvdA plaatsvond een luid applaus uit.

En ook de leden van GroenLinks stemden voor het samengaan van beide fracties. In een bindende ledenraadpleging stemde 80 procent van de leden van GroenLinks voor de fusie. Partijvoorzitter Katinka Eikelenboom spreekt van ‘overweldigende steun’ en een ‘heel stevig mandaat’. Bijna de helft van de leden van GroenLinks heeft gestemd. „Na jarenlang praten over linkse samenwerking zetten we nu vol overtuiging een volgende stap met elkaar”, aldus Eikelenboom.

15.000 leden van GroenLinks brachten stem uit

Meer dan 15.000 leden van GroenLinks brachten hun stem uit op de vraag of het wenselijk is dat de fracties van GroenLinks en PvdA volgend jaar één fractie gaan vormen in de Eerste Kamer. Die vraag werd door 12.171 leden positief beantwoord en 3042 mensen stemden tegen.

In het voorstel van de PvdA en GroenLinks zouden de partijen hun eigen senatoren kiezen. Die zouden vervolgens samenwerken in een gezamenlijke fractie. Dat betekent dat ze samen vergaderen, hun standpunten bepalen tijdens de fractievergaderingen en ook samen hun fractievoorzitter kiezen. Of een gezamenlijke lijst haalbaar is, zoals de PvdA-leden graag zouden zien, is nog onduidelijk.