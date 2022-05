Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee reageert op VI-uitzending en middelvinger Johan Derksen

De VI-heren keerden gisteravond terug op de buis met Vandaag Inside. Het werd een uitzending waar menig kijker voor op de bank plofte, maar liefst 1,5 miljoen kijkers. Presentator Wilfred Genee blikt terug op deze terugkeer én de middelvinger van Johan Derksen.

Johan Derksen stak namelijk zijn middelvinger gisteravond op naar Sigrid Kaag, haalde uit naar talkshows die hem de afgelopen tijd neerhaalden en weet één ding zeker: „We gaan gewoon verder.”

Wilfred Genee blikt terug op uitzending Vandaag Inside

Vanochtend reageerde Genee in de uitzending van 538 op de kijkcijferbom. Hij benadrukt nog even dat het kijkcijferrecord voor de uitzending over Akwasi was. De 538-presentatoren halen aan dat sommige mensen dachten dat het om een mediastunt ging. „Nee, absoluut niet”, reageert Genee.

Het controversiële kaarsenverhaal van Derksen zorgde voor een hoop commotie. Daarna besloot hij, en besloten uiteindelijk ook zijn mede VI-gezichten, om te stoppen met het programma. Om vervolgens toch weer terug te keren. Sommigen vielen over het feit dat Derksen ook gisteren geen hard excuus maakte voor zijn uitspraken. „Hij heeft zijn spijt betuigd op zijn manier. Ik heb Johan Derksen nog nooit zo diep zien gaan. Voor Johan Derksen was dit echt ‘all the way’ hoor”, vertelt Genee in het radioprogramma.

Rol van Wilfred Genee als VI-presentator

Daarna wordt aan Genee gevraagd wat hij zelf heeft geleerd van de afgelopen periode. Want ook op zijn rol als presentator klonk kritiek. „Ik kreeg steeds het verwijt dat ik niet meelachte. En ik heb steeds geprobeerd om in die uitzending ander geluid te laten horen. Van slachtoffers en wat dat betekent. En dat moet ik echt in de verdediging van Johan zeggen, daar ging hij volledig in mee.”

„Als ik er vol op in was gegaan, had ik weer te horen gekregen: ‘Daar heb je hem weer, de moraalridder’. Ik ken Johan inmiddels twintig jaar, het is net een huwelijk. Als ik er vol op ga, dan gaat hij nog veel harder op het orgel. En dan was het misschien veel erger geworden.”

Middelvinger Johan Derksen Vandaag Inside

Ook reageert hij op de middelvinger van Derksen van gisteravond. „Ik heb met twee volwassen mannen te maken waar ik mee aan tafel zit. Die weten echt wel zelf wat ze doen. Alhoewel we ons soms gedragen als kleuters, dat geef ik eerlijk toe. Deze had hij in z’n hoofd zitten. Wie ben ik dan om daar nog iets van te zeggen. Dat moet hij zelf weten. Dit heeft hij bedacht en dit wil hij graag kwijt, nou prima.”