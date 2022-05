Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Efteling lijkt balende fans tegemoet te komen na forse kritiek op ‘wanbeleid’

De Efteling kreeg aan het begin van het jaar forse kritiek te verduren van fans. Die vonden het maar niks dat het Brabantse attractiepark het Spookslot gaat slopen. Maar de plannen voor de nieuwe attractie – met daarin veel verwijzingen naar het Spookslot – kunnen op goedkeuring rekenen.

Na vier maanden laat de Efteling eindelijk meer los over deze nieuwe attractie die het Spookslot moet vervangen. Afgaande op de eerste plannen en beelden, lijkt de Efteling tegemoet te komen aan de fans die veel kritiek hadden. Die vonden het erg zonde dat het Spookslot verdween, lieten ze eerder dit jaar duidelijk blijken.

Efteling zou ‘wanbeleid’ voeren door sloop Spookslot

Op sociale media klonken veel kritische geluiden. De Efteling zou wanbeleid voeren door een monument als het Spookslot te slopen in plaats van te renoveren. Ook vonden veel fans dat het attractiepark in Kaatsheuvel steeds meer zijn eigen identiteit verliest. „Het is zover, we komen op het punt dat de Efteling voor mij niet meer de Efteling is.” Boze fans zetten zelfs een petitie op touw om het Spookslot te behouden.

Maar de nieuwe attractie – Danse Macabre geheten en daarmee een verwijzing naar de muziek van het Spookslot – lijkt eerder een renovatie van het Spookslot dan een heel andere attractie. Zo blijft de iconische muziek en het thema behouden, als we de aankondigingsvideo van de Efteling mogen geloven. Spookslotfans kunnen dus opgelucht ademhalen.

Zo kondigde de Efteling de nieuwe attractie vandaag aan.

Attractie en themagebied moeten in 2024 klaar zijn

Het Spookslot, dat in 1978 werd gebouwd, wordt na de zomervakantie gesloopt. Volgens de Efteling wordt het themagebied van 17.000 vierkante meter rondom de attractie vernieuwd. Dat moet in 2024 klaar zijn, evenals de nieuwe attractie Danse Macabre. Die lijkt net zo griezelig te worden als het oude Spookslot.

„In de nieuwe huiveringwekkende attractie word je straks meegenomen in een spannend verhaal met de onvergetelijke muziek uit het Spookslot als rode draad”, belooft de Efteling. „De omgeving is een mysterieus decor, waarin het 20 meter hoge attractiegebouw meteen de aandacht vangt.”

Efteling-fans: ‘Dit is zo slecht nog niet’

De meeste fans zijn enthousiast, onder meer omdat in de aankondigingsvideo allerlei verwijzingen naar het Spookslot zitten. Toch wachten fans nog in spanning af. „Gaat dit het Spookslot evenaren? Ik weet het niet. Maar ik denk in ieder geval dat het enorm tof wordt.”

Eén fan vat het als volgt samen: „Ik ga heel eerlijk zijn. Dat het verhaal van het Spookslot niet blijft, vind ik niet zo’n heel groot probleem. Zolang er maar genoeg elementen blijven.”



Het ontwerp van tenminste één van de grafstenen is gebaseerd op een grafsteen uit het huidige Slot. #Efteling #DanseMacabre pic.twitter.com/5eUfa1kTSO — Nick✨ (@eftel_nerd) May 17, 2022



Wat ziet dit er geweldig uit! 🤩 Nieuw in 2024: Danse Macabre 👻 #Efteling pic.twitter.com/7UhzoBiTML — Eftelwesley (@Eftelwesley) May 17, 2022



Precies wat het moet zijn.#Efteling pic.twitter.com/pvqGvjIBai — meneer tijds muzikale neef (@twinkelkoorts) May 17, 2022



Onwijs benieuwd wat dit gaat worden, ziet er nu al FANTASTISCH uit. Hele grote complimenten nu al. Iemand tijdreismachine naar 2024?🤩👻 #efteling #spookslot pic.twitter.com/sm85A59MIn — Tijn (@Tijntje14) May 17, 2022



Door het ronde gebouw lijkt het me een dome theater zoals t gerucht al ging! Ik ben reuze benieuwd naar dit project en kijk uit naar de opening. Gaat het het Spookslot evenaren? Geen idee nog, ik denk dat het iig onwijs tof wordt Ga zo door #Efteling https://t.co/yajCmcQNC5 — Bartvmeulen (@bartvmeulen) May 17, 2022



Ik vind dit nog zo'n slechte vervanging niet. Het spookslot blijft iconisch en het is zonde dat het weggaat. Met Jeroen Verheij heeft de Efteling wel de beste man om iets iconisch neer te zetten. Wij wachten in spanning af.#Efteling https://t.co/JTq42Vxw0u — Thomas Manning (@ThomasManning02) May 17, 2022



Tijd om uit m'n winterslaap te komen: er is een ouderwetse teaser! We weten misschien weinig meer dan gisteren, maar wel dat we serieus gaan griezelen en geen lachen-gieren-brullen-bangmakerij hoeven te vrezen. En daar ben ik blij mee: wat een gave sfeer is dit! #Efteling pic.twitter.com/ttBq680QNo — Sjoerd Gabriëls (@Sjiebert) May 17, 2022



