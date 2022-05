Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boosheid, ruzie en sorry na Twitter-oproep om coronascepticus Raisa Blommestijn te doden

Er is ophef ontstaan op Twitter nadat daar een man opriep om de coronascepticus en juriste Raisa Blommestijn te liquideren. De bedreiging leidt tot boze reacties van Blommestijn zelf, die bijval krijgt van onder meer Pieter Omtzigt, Wybren van Haga en oud-Op1-presentator Talitha Muusse. Die laatste raakt daarna verwikkeld in een Twitter-ruzie met columnist Sander Schimmelpenninck.

De ophef ontstond nadat een twitteraar een bewerkte foto van een motie plaatste. Deze motie zou zogenaamd door Pieter Omtzigt zijn ingediend om de 28-jarige Raisa Blommestijn te liquideren. Al snel verwijderde de bedreiger de tweet, maar even later verscheen deze als screenshot toch weer op Twitter. „OM, kijkt u mee?”, reageerde oud-FvD’er Eva Vlaardingerbroek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De tweet is verwijderd, maar helaas voor jou hebben we de screenshots nog @jonahkriesels. Jammer joh. Lafbek. Hier ga je voor boeten. pic.twitter.com/SkXsMYWGlA — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) May 16, 2022

Blommestijn op Twitter: ‘Wat als iemand tot actie overgaat?’

Raisa Blommestijn reageert op de bedreiging. Ze zegt dat ze altijd veel haatberichten krijgt. „Heel veel. Maar me dood willen hebben?” Dat heeft ze nog nooit meegemaakt. De juriste gaat aangifte doen van de bedreiging.

De vaste gast van Ongehoord Nederland zegt zich flinke zorgen te maken. „Ik maak me oprecht zorgen om het klimaat van demonisering dat er is ontstaan. De haat, smaad en laster worden steeds extremer. Wat als er echt een keer iemand tot actie overgaat?”, vraagt ze zich af.

Politici boos op bedreiging richting Raisa Blommestijn

Blommestijn krijgt bijval van politici na de bedreiging. Onder meer Pieter Omtzigt en Wybren van Haga hebben gereageerd. Die laatste noemt de bedreiging een „walgelijke oproep tot het doden van Raisa Blommestijn”. Hij vraagt zich af of de bedreiger wordt berecht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben erg benieuwd hoeveel maanden celstraf @jonahkriesels krijgt voor deze walgelijke oproep tot het doden van @rblommestijn.

Interessant om te zien of ons strafrecht voor iedereen, voor links en voor rechts, dezelfde werking heeft… https://t.co/BfFiRdplUy — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) May 17, 2022

Pieter Omtzigt eist excuses van de bedreiger. Die moet zich niet alleen verontschuldigen aan Blommestijn, maar ook aan hem. „Het is echt lasterlijk om fake moties rond te sturen die niet zijn ingediend”, zegt hij. Inmiddels heeft Omtzigt zijn tweet weer verwijderd.

Gebekvecht op Twitter: ‘Je bent niet goed snik’

De bedreiging zorgt ook voor gebekvecht tussen Talitha Muusse en columnist Sander Schimmelpenninck, die net als zij ooit Op1-presentator was. Muusse verwijt Schimmelpenninck ervan een klimaat te scheppen waarin dit soort bedreigingen worden genormaliseerd.

Maar Schimmelpenninck is niet gediend van die aanval. „Je bent niet goed snik. Wat je nu doet: het wappietuig dat jou volgt in mijn richting dirigeren”, bijt hij van zich af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Achterlijk hoe een slimme hoogopgeleide vrouw als @rblommestijn zoveel bagger over zich heen krijgt omdat ze haar mening deelt. Wat je er ook van denkt, val aan op inhoud, en stop met iemand zo stelselmatig trappen. Kan gevaarlijk worden. Looking at you @SanderSchimmelp #raisa — Talitha Muusse (@talithamuusse) May 17, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat je nu doet: het wappietuig dat jou volgt in mijn richting dirigeren. — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) May 17, 2022

Excuses van twitteraar, maar: ‘Ik word nu ook met dood bedreigd’

De twitteraar zelf reageert ook na de ophef die is ontstaan. Hij noemt de foto ‘een stomme meme’. „Het was een reactie op een andere bewerkte motie, die satirisch bedoeld was. Ik heb nooit de intentie gehad om Raisa Blommestijn te bedreigen en wil bij deze sorry zeggen voor de tweet die compleet fout is uitgepakt.”

Hij zegt nu zelf ook veel bedreigingen te ontvangen. „Ik krijg nu 24/7 doodsbedreigingen met zelfs dreigingen dat ze m’n adres weten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.