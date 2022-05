Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opmerkelijk verhaal van VI-trio: ‘Aanbod om Khalid & Sophie te vervangen’

Na de uitzending van Vandaag Inside deed René van der Gijp een opmerkelijke onthulling. Volgens hem lag er tijdens de kaarsrel een aanbod klaar om het VI-trio op de plek van Khalid & Sophie te plaatsen. De talkshow is elke doordeweekse dag te zien op NPO3, maar is nog geen groot succes. „Dit is serieus waar”, verzekerde Van der Gijp.

Reporters van de Telegraaf en RTL Boulevard wilden maar wat graag weten hoe René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen hun eerste Vandaag Inside-aflevering na de kaarsrel hadden beleefd. Johan Derksen was in geen velden of wegen te bekennen. Maar René van der Gijp en Wilfred Genee stonden de pers wel te woord. Ze hadden een opmerkelijk verhaal voor de camera’s van de Telegraaf.

Reporters tegen René van der Gijp: ‘Je lult’

Wanneer Van der Gijp de vraag krijgt wat de rol van Wilfred Genee tijdens de rel was, doet hij de onthulling. „Wilfred kwam op een gegeven moment met het idee dat we een aanbieding hadden om vijf keer in de week Khalid & Sophie over te nemen.” De reporters geloven het verhaal niet. „Je lult.”

„Nee, echt. Om het hele jaar dat programma over te nemen. Toen heb ik gezegd om het gewoon even af te wachten. En niet…” Hij kan zijn verhaal niet afmaken, want RTL Boulevard-verslaggever Lex Uiting valt hem in de rede. „Maar René, je lult nu toch gewoon? Jullie konden Khalid & Sophie consequent overnemen?” Het is serieus waar, zo verzekert hij.

Wilfred Genee ontkent onthulling over Khalid & Sophie niet

De reporters willen het verhaal bevestigd krijgen bij Wilfred Genee. „Zijn jullie echt gebeld door BNNVARA om het programma over te nemen?”, is de vraag. „Jullie, bij die linkse VARA?” Wilfred Genee wil er niet direct antwoord op geven.

„Kijk, ik ga geen namen van zenders noemen. Maar wat ik begrepen heb van Johan, is het verhaal niet geheel onjuist. Het is niet meteen een overweging geweest als je nog in gesprek bent met de zender waarvoor je werkt. Dus zolang die gesprekken liepen, was dat nooit een optie”, aldus Genee.

Volgens BNNVARA klopt er echter niks van dit verhaal. De omroep ontkent dat er gesprekken plaatsvonden met het Vandaag Inside-trio. Een woordvoerder van de NPO laat weten dat de publieke omroep het VI-trio niet zelf heeft benaderd of heeft gesproken, maar dat PowNed wel contact heeft gehad met Derksen. „Als NPO hebben wij in gesprekken met Powned vervolgens benadrukt dat als het al tot een verder gesprek zou komen met Derksen c.s. dat de heren zich dan wel moeten realiseren dat de publieke omroep een andere omgeving is dan de commerciële omroep. Bij de publieke omroep worden programma’s gemaakt volgens bepaalde publieke waarden en daar zou een eventuele voortzetting van het programma bij Powned ook aan moeten voldoen. De omroep liet weten het hiermee eens te zijn. Het is vervolgens niet meer aan de orde geweest.”

VI-trio zou gesprekken voeren met BNNVARA over samenwerking

Volgens René van der Gijp waren het Johan Derksen en Wilfred Genee die met BNNVARA over een mogelijke samenwerking spraken. „Toen heb ik tegen Johan gezegd om het even af te wachten. Want we zitten nog goed bij Talpa. Maar zij kwamen met die oplossing.”

Dus Khalid Kasem en Sophie Hilbrand waren hun programma bijna kwijt, concluderen de reporters. „Die zitten nu te kijken, wat zou je tegen ze willen zeggen?”, krijgt Van der Gijp de vraag. „Ja, bijna. Maar het gaat niet door, dus ja, prima toch. Maar jullie geloven het niet, hè? Het is echt serieus waar.”