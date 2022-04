Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op John de Mol: weinig vertrouwen in sancties voor Johan Derksen

Johan Derksen gaat vanavond in het programma Vandaag Inside excuses maken voor het ‘kaarsenverhaal’. Dat heeft Talpa Network vanmiddag laten weten in een korte verklaring. Enkel een excuus vinden velen echter te weinig. Zij hebben maar weinig vertrouwen in Talpa-baas John de Mol en eisen dat Vandaag Inside van de buis wordt gehaald.

Derksen onthulde in het programma dat hij in de jaren 70 een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars heeft gepenetreerd. De andere mannen aan tafel moesten hier hard om lachen. Talpa Network laat weten „ferm afstand” te nemen van het verhaal van Derksen en de reactie van de andere mannen. „Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen”, laat Talpa Network nu weten. „Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest. Een stap terug in de tijd, waar juist de laatste periode eindelijk meer aandacht aan deze problematiek werd geschonken.”

Vrouwonvriendelijke houding John de Mol

Volgens Talpa hebben zowel Derksen als de andere tafelheren, René van der Gijp en Wilfred Genee, aangegeven dat zij de zaak verkeerd hebben aangepakt. In de uitzending van gisteravond was dit nog niet de mening van de mannen. Toen verklaarde Derksen dat hij met de anekdote voornamelijk de tijdsgeest van de jaren 70 had willen neerzetten.

Op Twitter barst het los met reacties op het voorval. Volgens een criticus zou John de Mol nu een „unieke en eigenlijk onverdiende kans” krijgen om zijn vrouwonvriendelijke houding in het The Voice schandaal recht te trekken. „John de Mol zou een vent zijn – en de slachtoffers een dienst bewijzen – door Vandaag Inside voorlopig van de buis te halen”, klinkt het op Twitter. „Dat je een verkrachting in 2022 nog zo smeuïg kunt vertellen en weglachen, is tekenend voor het verrotte klimaat in dit land.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Later zal John de Mol met een uitgebreid statement komen dat bewusteloze vrouwen zich vaker moeten uitspreken. — Jasper Schilder (@jasperschilder) April 27, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jennifer van den Belt: John de Mol moet Johan Derksen per direct de laan uitslingeren!!!! pic.twitter.com/OzMBsCVfah — Jennifer van den Belt (@JennifervdBelt) April 27, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Het overhaast stoppen van het programma draagt niet bij aan een oplossing" Dat John de Mol een ordinaire graaier is en geen moraal heeft blijkt maar weer. Alles voor de kijkcijfers.#derksenmoetweg #Derksen https://t.co/WZqShsr5RN — Michel Verschuren (@michelvrschuren) April 28, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

John de Mol heeft trouwens wel een unieke (en eigenlijk onverdiende) kans om het eerder ontstane beeld van zijn vrouwvriendelijkheid (zie ook: Voice, the) ietsje bij te stellen door dat misogyne zooitje rondom Derksen van de buis te vegen. Ben benieuwd of hij die kans aangrijpt. — Menno 王 Ong (@MennoOng) April 28, 2022

Dat het vertrouwen in de Talpa-directeur erg laag is, blijkt maar weer uit de vele tweets op het web. Volgens critici gaat geld boven principes in het hoofd van De Mol. „The Voice, Borsato, Ali B. Jeroen en Johnny de Mol kosten al genoeg geld”, klinkt het op Twitter.