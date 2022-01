Staatssecretaris Uslu wil gesprek met John de Mol en omroepen: ‘Het ligt niet aan de vrouwen’

Na de uitzending van BOOS over wangedrag bij de talentenshow The Voice wil staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) in gesprek met omroepen en mediamagnaat John de Mol. Ze werd „misselijk” van de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma.

„Dit gedrag moet aangepakt worden”, zegt de bewindsvrouw. Uslu (D66) begrijpt ook de kritiek op de houding van De Mol, die gisteren in de BOOS-uitzending tegenover Tim Hofman reageerde. „Het ligt niet aan de vrouwen. Mannen moeten hier echt hun verantwoordelijkheid nemen.”

Veel vrouwen laten zich horen over The Voice

De Mol zei namelijk: „Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte, ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen.’’ Hij hoopt dat de gebeurtenissen „een voorbeeld zijn” en dat als slachtoffers „het ooit nog eens overkomt” ze geleerd hebben „onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden”. Wat hij volgens velen had ronduit moeten zeggen: ‘De mannen die het gedaan hebben zijn schuldig’.



Paginagrote advertentie Talpa-vrouwen

Talpa-medewerksters hebben een paginagrote advertentie geplaatst in het Algemeen Dagblad om John de Mol aan te spreken op zijn optreden én verklaring in BOOS van BNNVARA. Zij zijn het overduidelijk niet eens met de uitlatingen die hun baas deed tegenover Tim Hofman tijdens hun gesprek. De boodschap van de vrouwen is kort en krachtig: „Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf.” Volgens de krant stuurden de vrouwen een verklaring mee met de advertentie.

Daarin staat: „Dit is een statement van verdrietige vrouwen die bij Talpa werken, die met stijgende verbazing en het schaamrood op de kaken hebben aangehoord wat de reactie was van John de Mol op de vragen van Tim Hofman. We vinden het heel goed dat hij daar is gaan zitten, maar zijn ook teleurgesteld dat hij vrouwen oproept om zich vooral te melden bij de juiste loketten. Dat zegt veel over een cultuurverandering die nodig is binnen het bedrijf, maar ook in de mediawereld en maatschappij. En vast en zeker bij meer grote bedrijven waar dit soort denkfouten nog steeds worden gemaakt door mannen met macht. Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing. Dit statement is natuurlijk ook voor alle andere slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (niet alleen bij Talpa), om die een hart onder de riem te steken.”



Meer kabinetsleden reageren op The Voice

Behalve staatssecretaris Uslu heeft vanmorgen ook minister van Justitie Dilan Yesilgöz op The Voice of Holland en BOOS gereageerd. Zij vindt dat slachtoffers van seksueel misbruik zichzelf nooit iets moeten verwijten. Yesilgöz tegen de slachtoffers: „Het is niet jouw schuld. Het ligt nooit aan het slachtoffer.” Volgens de bewindsvrouw „kunnen we dat niet vaak genoeg herhalen”.

Op The Voice-zaak zelf kan ze verder niet ingaan, zegt Yesilgöz. Ze wil politie en justitie niet voor de voeten lopen. „Zij moeten hun werk kunnen doen.” De BOOS-documentaire over het grensoverschrijdend gedrag en aantijgingen van aanranding en verkrachting heeft haar wel geraakt. „Ik ben er echt woedend over. Richting mannen die denken dat ze alles kunnen maken, je blijft met je tengels van meisjes en van vrouwen af”, zegt Yesilgöz. Ze heeft ook geen goed woord over voor „mensen die het goedpraten, bagatelliseren en wegkijken”. Het is juist belangrijk dat slachtoffers geloofd worden. „Neem iemand in vertrouwen, doe aangifte, weet dat je niet alleen staat.”

Wetsvoorstel over seksueel misdrijf bij Raad van State

Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Raad van State die ervoor zorgt dat dwang, bedreiging en geweld geen voorwaarden meer zijn voor veroordeling bij een seksueel misdrijf. „Iemand is dan al strafbaar als ie had kunnen weten dat iemand geen seks wilde en toch doorzette”, legt Yesilgöz uit. Die wet is belangrijk, benadrukt ze, maar moet nog behandeld worden. „Overal waar ik het kan versnellen, zal ik het absoluut versnellen”, belooft de bewindsvrouw.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) ging vanmorgen in op de werkgevers. „Zij hebben niet alleen een juridische, maar ook een morele verantwoordelijkheid om voor een veilig werkklimaat te zorgen.” Van Gennip noemt de uitzending van BOOS „schokkend”. Er ligt duidelijk een taak voor de werkgever, benadrukt de minister. „Wat is goed werkgeverschap? Daar hoort bij dat je duidelijk bent wat voor cultuur je hebt, wat de processen zijn bij incidenten, wat voor trainingen je doet, een onafhankelijk vertrouwenspersoon”, somt Van Gennip op. „Dat zijn allemaal instrumenten die je als werkgever hebt om te zorgen voor die veilige werkomgeving.”

De uitzending van BOOS over The Voice of Holland werd tot nu toe, op het moment van schrijven, 7,3 miljoen keer bekeken.

