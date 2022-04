Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Welke vraag zou je aan de koning zou willen stellen? Deze BN’ers hebben wel een idee

Iedereen heeft wel een vraag die hij of zij aan onze koning zou willen stellen. Metro vroeg tijdens 538 Koningsdag aan een aantal artiesten en radio-dj’s wat ze de koning nog weleens zouden willen vragen. Alles mag, ook (of misschien juist) als het ongepast is.

Wij als burgers weten eigenlijk vrij weinig over onze koning en daarmee de persoon en familieman die we zien. Vandaar stelde Metro tijdens 538 Koningsdag een vraag hierover aan verschillende BN’ers. De vraag luidde als volgt: ‘Wat zou jij aan de koning willen vragen?’

‘Ik ben benieuwd hoe zijn toilet eruit ziet’

De antwoorden van STUK zijn verschillend, maar dat maakt het gesprek zeker vermakelijk. Stefan Jurriens zou het supertof vinden als Willem-Alexander mee zou doen aan een serie van hen, misschien wel Het Jachtseizoen. „Dat zou toch echt wel een geweldige aflevering worden. Ik zie het niet gebeuren, maar wie weet!”

Voor Giel de Winter is dit toch anders. Hij vroeg zich namelijk af hoe het toilet in het nederige stulpje van de koning eruit ziet. „Het toilet is toch wel een persoonlijke ruimte weet je, veel foto’s, gekke tegeltjes en kalenders. Ik vraag mij dan ook af of hij zo’n mega toilet heeft van prachtig gekleurd porselein of van goud.”

Misschien is dit iets wat wij ons allemaal afvragen, maar die vraag zal waarschijnlijk voor altijd onbeantwoord blijven.

‘Zou de koning er iets over zeggen als iemand uit z’n mond stinkt?’

Wat Kraantje Pappie wel zou willen vragen aan de koning, is of hij weleens iets tegen iemand gezegd heeft die verschrikkelijk uit zijn of haar mond stonk.

„Ik vraag mij vooral af of het hem weleens opgevallen is bij Rutte. Want stel nou dat hij erg uit zijn mond stonk, zou hij er dan wat van zeggen?” Maar bovenal, wat zou de reactie zijn van Rutte als Willem-Alexander hem zo’n directe vraag zou stellen?

Direct zijn zit wel in Kraantje Pappies aard, dus het zou niet raar zijn als hij direct zou zijn tegen iemand met een slechte adem. Gelukkig heeft deze Metro-journalist een pepermuntje voorafgaand aan het interview ingenomen, want op dit moment zo’n opmerking krijgen, zou toch wel ongemakkelijk zijn.

Een lieve vraag en zijn grootste angst

Als het aan Nielson ligt, blijft het antwoord simpel en is het toch een beetje aandoenlijk. Tijdens het gesprek klinkt er een „ahww”, terwijl er gelachen wordt. Zijn vraag? „Als je ooit in het Nederlands gaat zingen, maakt niet uit wat, mag dat dan met mij?”

De goed oranje-geklede Rikki (van Rondé) zou juist meer de persoon willen ontdekken achter de koning, die wij eigenlijk niet zien. „De koning heeft natuurlijk een persoonlijkheid die wij zien in de media, maar de persoon erachter kennen we eigenlijk niet. Om die reden zou ik wel willen weten wat zijn grootste angst is.”

„We zouden ook kunnen vragen wat zijn favoriete Pokémon is, maar ik denk dat hij niet weet wat dat zijn. Het is denk meer iets van onze generatie!” Voor ons allemaal zou het wel een leuk uitje zijn, Pokémons vangen met de koning op het landgoed van Huis ten Bosch.

Sander Lantinga’s schoonmaaktip voor de koning

Klaas van der Eerden en Wietze de Jager moesten er wel even over nadenken. Uiteindelijk kwam er vanuit De Jager een ietwat gevoelige vraag naar boven. Want wat is nou eigenlijk de favoriete voetbalclub van de koning? „Ik heb hem weleens gezien met een sjaaltje van Ajax, maar is het dan ook gelijk zijn favoriete club? Dat zou ik wel willen weten.”

Van der Eerden zou wel willen of hij rookt. „Voor hem is het denk ik wel makkelijk om het geheim te houden.” Hij gaat er niet vanuit dat hij het doet, maar is wel nieuwsgierig of hij ook daadwerkelijk rookt.

Sander Lantinga had dan niet echt een vraag voor de koning, maar hij had juist een schoonmaaktip, voor Metro (en daarmee jou, onze lezer). „Vroeger gebruikte ik Jif – tegenwoordig Cif – om de voegen schoon te maken in de badkamer. Een tijdje terug ontdekte ik HG en man, dat werkt geweldig! Inspuiten, even laten inwerken, haal er een doekje erover heen en klaar is kees!” Je hoort het: aan het schoonmaken maar.