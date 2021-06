Johan Derksen is klaar met alles: „Ik ben de stem van de zwijgende meerderheid”

In navolging van het verschijnen van de biografie van Johan Derksen, met daarin het bericht dat hij in 2022 gaat stoppen op televisie, ging Metro bij de flamboyante voetbalanalist op bezoek. In Grolloo vertelt de veelbesproken nestor van Veronica Inside over zijn biografie, de komende sportzomer, zijn afscheid en nieuwe televisieprogramma’s.

Onder toeziend oog van grootheden als George Best, Van Morrisons meesterwerken en ontelbare naslagwerken over Dylan, kost het ‘De Snor’ anderhalve minuut om zijn eerste sigaar te ontsteken. Op maandagochtend heeft de Betuwenaar er een al een druk weekend vol signeren op zitten. Zo deed Derksen de Rotterdamse boekhandel Donner aan voor een signeersessie. „Het was een verschrikking, dat signeren. Eerst loop je vanaf de parkeergarage over straat en dan komen volwassen vrouwen naar je toe: Mijn man is een fan en dat soort gelul.” Zijn uiterlijke kenmerken maken hem onmisbaar voor iedereen die ook maar iets van hem wil. „Iedereen wil met je op de foto en dan denk ik: als jullie nou allemaal een boek kopen, heb ik een bestseller.” Inmiddels is het boek in minder dan een week al binnengekomen op nummer 1 in DeBestsellers60 van het CPNB.

Interviews hangen Derksen de strot uit

Ook de vele interviews rondom zijn biografie, geschreven door schrijverspaar Antoinette Scheulderman en Michel van Egmond, beginnen hem de strot uit te hangen. Zo nodigt Derksen normaal zonder problemen journalisten bij hem thuis uit. „Maar er zijn mensen die ik hier niet wil. Zo had ik van de week aan afspraak met RTL Boulevard – ik moet al die kutprogramma’s doen natuurlijk – maar toen kwam die Maxim Hartman. Die man is alleen maar op effectbejag uit. Die wil er dan een eigen sketch van maken en dan ben je een soort figurant in je eigen interview. Daar heb ik helemaal geen zin in joh.”

De inwoner van het bruisende Grolloo heeft bar weinig met het hele circuit waarin hij is beland. Maar, legt hij uit: „Als je op tv komt, dan verschijn je ook in de bladen en bij Boulevard en Shownieuws. Maar ik wil toch niet in één programma met zitten met André Hazes jr. en Marco Borsato. Dat is m’n eer te na.”

‘Soft side’ Derksen in het boek

In het tweede huis op het erfgoed bevinden de indrukwekkende collecties boeken en cd’s zich als haast extra personen in de ruimte. Daarbij is het ‘tuinhuis’ van zodanige statuur dat een vergelijkbaar huis in het centrum van een willekeurige stad in Randstedelijk gebied al snel een half miljoen zou kosten. De voormalige ‘Beul van de Lange Leegte’ vertelt over hoe zijn biografen tot een karakterschets zijn gekomen. „Ik heb een bepaald imago en dan komt Antoinette (Scheulderman) hier. En dan zit ik hier een romantische komedie te kijken en zij als amateurpsycholoog komt dan tot de conclusie dat ik een ‘soft side’ heb. Ik vind het prima, joh.”

De Johan Derksen die op maandag en vrijdag aan de kop van een tafel in Hilversum zetelt, is in vele opzichten een schim van de werkelijke persoon. „Alleen op televisie heb ik een grote bek”, zo luidt zijn bekende conclusie. Dat leidt ertoe dat de gemiddelde Nederlander die de man in kwestie ontmoet zijn teleurstelling vaak niet kan verbergen. „Je bent niet altijd die genadeloos harde, onbeschofte man die alles op tafel gooit.” Desondanks wil de tv-analist niets weten van suggesties dat hij zich anders voordoet wanneer de camera aanstaat. Kritiek die hij meerdere keren in de richting van zowel Hans Kraaij jr. als Thierry Baudet afstak. „Dat heb ik totaal niet. Sterker nog: het irriteert me mateloos.”

Te veel pseudo-demagogen in Nederland

Mensen die op televisie verschijnen en zich heel anders voordoen, verdienen volgens Derksen geen plek. De nestor van de vaderlandse sportjournalistiek noemt in dit opzicht bijvoorbeeld voetbaltrainer Martin Jol. „Die moet je nooit meer uitnodigen, want je zit een uur opgescheept met zo’n hansworst die precies zegt wat iedereen wil horen.” Dit terwijl Derksen vertelt dat Jol achter de schermen scherper is dan wie ook. „Maar je hebt te veel van die pseudo-demagogen die willen scoren.” Als saillant voorbeeld noemt hij Dirk Kuyt. „Dirk wil als de maatschappelijk geëngageerde jongen overkomen. En zit als een dominee te preken totdat iedereen hem een aardige man vindt. Ik zeg dan: Wat een hypocriete, achterbakse man is dat.”

‘Altijd op kutzenders gezeten’

Het succes van Veronica Inside (voorheen Voetbal Inside en Voetbal International) samen met presentator Wilfred Genee en de tweede vaste man René van der Gijp is volgens Derksen juist te verklaren door de onafhankelijkheid van alle tafelgasten. „Op ieder onderwerp zeggen we gewoon wat we ervan vinden. En dat blijkt wel te scoren. Dat wil zeggen, wij hebben alleen maar op kutzenders gezeten. We zaten eerst op RTL 7. Daar hadden we altijd politieachtervolgingen vooraf en op Veronica weet ik niet eens wat we voor ons hebben. Dus als je daar structureel 600.000 kijkers scoort, doe je het goed. Als we op SBS6 zouden zitten, met de Meilandjes vooraf, dan heb je twee miljoen kijkers.”

Vergelijkingen met hemzelf in het televisielandschap vindt de geboren Heterenaar niet makkelijk. Bij de Nobby Stiles – „een Engelse voetballer uit de jaren ’60 bij wie zelfs Derksen afstak als een boterzacht koorknaapje” – van de Nederlandse televisie komt gelijk de naam van Maxim Hartman weer op. „Hij probeert dat, maar dat ontaardt altijd in onzin en lulkoek. Die doet het alleen om geforceerd te scoren, om op te vallen, om te choqueren. Dat heeft verder geen doel. Die zetten ze aan zo’n tafel en dan komt er alleen maar onzin uit”, zo vertelt hij terwijl hij zijn eerste voor zijn tweede sigaar verruilt. Aan tafel bij Veronica Inside ontstaan de eventueel choquerende uitspraken vrij natuurlijk, volgens de nu steeds intensiever inhalerende sigarenroker.

Irritaties rondom Veronica Inside

Die natuurlijke wijze is Derksen overigens wel beginnen tegen te staan de afgelopen jaren. „Van der Gijp heeft een aftrapje, van der Gijp heeft een fragmentje van Harry Mens, want die vind hij erg leuk. Dan roept Huub Stevens ‘vuile klootzak’, (Sepp) Blatter valt van het podium en Maradona duikelt in het water.” Hij heeft het naar eigen zeggen al honderdduizend keer en dus te veel gezien. „Maar op zo’n dag dat wij over de rechtsback van Fortuna Sittard (Lazaros Rota) zitten te babbelen, gebeuren er ook actuele dingen die aandacht verdienen.”

Vorig jaar, alvorens half Nederland over hem heen viel, kreeg Derksen de mogelijkheid om samen met zijn vaste compagnons een dagelijkse show over actualiteiten te maken. „En ik hunkerde daarnaar.” Desondanks geeft van der Gijp aan vijf dagen per week te veel te vinden en laat Genee zijn „smakeloze radioshowtje” niet vallen. Hierna besluit de dan 71-jarige dat het wel mooi is geweest. „Ik was toen vrij om te zeggen dat ik niet meer door ga kabbelen op deze manier”, zo concludeerde de tv-persoonlijkheid destijds al. Derksen hekelt daarbij de automatische piloot waarop het programma Veronica Inside al jaren vliegt: „We komen, we gaan zitten, lullen wat en aan het eind van het jaar steken we allemaal zes ton in de zak.” Er zijn jaren geweest dat Derksen dat laatste niet wilde laten lopen. „Maar ik ben nou zover dat de ergernis zo groot is dat het mij zes ton mag kosten.”

Actualiteitenprogramma

Op insinuaties dat een maatschappelijk en breder programma wellicht te hoog gegrepen is, reageert de ineens felle Derksen heel abrupt: „Weet je wat ik ben?”, versnelt en bekrachtigt hij zijn spraak. „Ik ben de stem van de zwijgende meerderheid. De talkshowtafels worden al jaren door extremen geclaimd. En de meerderheid van Nederland, die heeft een totaal andere mening. En wij maken deel uit van die groep, maar zijn wel de stem voor die mensen.” Alvorens hij zijn tirade af kan maken, wordt hij onderbroken door de aanblik van de hoofdbewoner van het huis die met smekende ogen voor het raam vraagt om toegang tot het tuinhuis.

Het is hond Cuby die vrijwel het gehele leven van Johan Derksen en vrouw Isabelle domineert. De auto, de tuin, het bed, vakanties worden allemaal in eenzijdige samenspraak gedaan met de labradoedel. Als hij verder gaat over het actualiteitenprogramma lijkt Derksen gekalmeerd door de aanwezigheid van zijn huisgenoot. Hij zegt niet te pretenderen dat hij een specialist is op welk gebied dan ook. „Maar je mag toch als Nederlander ook je gezonde verstand gebruiken? Ik volg de media en lees de kranten en heb een mening daarover.”

De drukke aanstaande sportzomer

De komende zomer is Derksen druk bezig met de twee maanden aan sportprogramma’s maken. Vanaf 10 juni begint hij vanuit Slot Zeist aan een maand EK-analyse. Daarna verhuist het vaste trio naar Droompark de Zanding in Otterlo. Op deze locatie wordt in een dagelijkse show van een uur naast bijzondere gebeurtenissen in binnen- en buitenland de laatste week van de Tour de France besproken, gevolgd door de Olympische Spelen.

Voor taferelen als in 2014 is Derksen allerminst bang. Toen ontketenden verschillende columns en interviews een ruzie tussen Réne van der Gijp en Johan Derksen. Laatstgenoemde schreef toen: „Met zijn ellenlange tirades en zijn neplach is van der Gijp een karikatuur van zichzelf geworden.” Hij geeft aan dat toen ook uit boosheid en verveling te hebben gedaan. Zeker omdat het bekende drietal een maand lang op elkaars lip zat. Maar, zo verzekert hij: „In die column is geen woord gelogen hoor. Tot nog toe klopt het allemaal wel.”

Nieuw muziekprogramma voor Johan Derksen

Ondanks zijn totale gebrek aan ambitie, heeft de besnorde Blues-liefhebber altijd open gestaan voor een nieuw programma over muziek. Bij de theatertour met blues en americana bleek de animo en misschien de invloed van Derksens persoonlijkheid al groot. „Het zou een doorslaand succes zijn”, zo betoogt hij. Maar vanuit de commerciële televisie wordt, zeker met muziek, geen enkel risico gelopen. „Als je niet gelijk een miljoen kijkers scoort, gaat die mevrouw van het AD (Angela de Jong) erover schrijven. En dan trekken ze de stekker eruit.” Daarnaast vindt ‘De Beul van Veendam’ het ook tijd dat er een jonger iemand op zijn stoel gaat zitten. Derksen: „Het laatste wat ik wil is zoals Jack van Gelder en Mart Smeets huilen dat ze geen programma, maar wel nog ambitie hebben. Dan denk ik: op een gegeven moment zit het erop.”

Einde televisiecarrière

En dus trekt Derksen vanaf mei 2022 de stekker uit zijn televisiecarrière. Een groot bombastisch afscheid ziet hij niet zitten. Sterker nog, zo beweert hij: „Als ze wat willen organiseren, doe ik er niet aan mee.” De laatste uitzending wordt er één als alle andere. Terwijl in zijn tuinhuis de derde sigaar aan zijn einde is gekomen, vertelt Derksen dat ook dat fenomeen niet terug zal komen in de laatste uitzending. „Ze hebben heel Nederland weten te betuttelen en dat succes gun ik ze. Ik houd me overal aan de regels.”