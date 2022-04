Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johnny de Mol stopt met HLF8 na nieuwe beschuldiging, Vandaag Inside vindt de zaak ‘stinken’

Wie talkshow HLF8 (vaak) kijkt, moet presentator Johnny de Mol de komende tijd missen. Hij stopt namelijk voorlopig met het presenteren van de show, omdat hij opnieuw is beschuldigd van ongepast gedrag. Dat maakte de 43-jarige presentator gisteravond bekend aan het einde van zijn programma. Er loopt al een onderzoek naar hem wegens mishandeling, zijn ex Shima Kaes beschuldigt hem daarvan.

„Ik stop voorlopig met het presenteren van mijn programma”, zei De Mol. „Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe, anonieme valse beschuldiging geuit. Daardoor wordt het voor mij en de redactie onmogelijk om dit werk voort te zetten.” Niet lang geleden uitten veel media-collega’s al kritiek op De Mol, maar bleef hij de talkshow toch presenteren.

Volgens De Mol is het voor hem nu „even niet meer te doen” om gasten te ontvangen en gezamenlijk een „boeiende show te maken”. „Het valt mij heel zwaar, de show gaat door, maar ik stap nu opzij om te werken aan mijn verdediging in de hoop en verwachting dat de waarheid op tafel komt en ik gewoon weer verder kan met mijn werk. Dankjewel en ik hoop tot snel”, sloot De Mol af.

Talpa: ‘Respecteren keuze Johnny de Mol’

Talpa, het bedrijf van Johnny de Mols vader John de Mol én het bedrijf achter HLF8, respecteert de keuze van de presentator. Dat laat het bedrijf weten in een korte reactie. „We respecteren Johnny zijn keuze hierin”, aldus een woordvoerster. Zij laat weten verder niet inhoudelijk in te willen gaan op de situatie. Over de toekomst van HLF8 wordt nog overlegd. Daar zal later meer over bekend worden. Bij eerdere afwezigheid van De Mol nam Hélène Hendriks de presentatie van de talkshow over. Zij was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Het Openbaar Ministerie doet momenteel al onderzoek naar De Mol, in een zaak die door zijn ex-verloofde Shima Kaes is aangespannen. Kaes beschuldigt hem ervan haar tijdens hun relatie in 2015 te hebben mishandeld. De Mol heeft die aantijgingen altijd ten stelligste ontkend. In HLF8 stak hij twee vingers in de lucht en zwoer hij dat er niks van waar was. Kaes deed eind 2020 aangifte, waaruit details onlangs uitlekten. En die liegen er niet om.

De Mol en zijn vader John de Mol hebben ook aangifte gedaan tegen Kaes vanwege een poging tot afdreiging, wat een juridische term voor chantage is. Volgens Peter Plasman, de advocaat van De Mol, hebben de zaakwaarnemers van Kaes voordat de vrouw aangifte deed contact gelegd met zowel Johnny de Mol als zijn ouders „om de familie tot een prestatie te bewegen – lees: betaling”.

Johan Derksen: ‘Zaak stinkt’

In Vandaag Inside werd de hele situatie natuurlijk ook besproken. Johan Derksen vindt de zaak rond Johnny de Mol „heel erg stinken”. „Het is duidelijk dat er een verdienmodel achter zit. Ze willen gewoon geld van de familie De Mol hebben”, aldus de 73-jarige analist. Hiermee doelt hij op Kaes.

„Ik sluit niet uit dat Johnny gekke dingen heeft gedaan”, vervolgt Derksen. „Als Johnny gedaan heeft waar hij van beschuldigd wordt, dan moet hij daar straf voor krijgen. Het zal moeilijk te bewijzen zijn, maar hij is levenslang beschadigd.” Dat Johan Derksen nu opeens De Mol verdedigt, is best gek. Niet zo lang geleden, toen De Mol net de mishandeling ontkende, maakte Derksen duidelijk dat hij hem niet geloofde. Hij zei: „Dat is natuurlijk gebeurd.” Even later noemde De Mol Derksen een „wolf in schaapskleren”.

‘Begrijpelijk dat Johnny de Mol stopt met HLF8’

Toch vinden Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp het begrijpelijk dat Johnny de Mol tijdelijk stopt met het presenteren van HLF8.

„Je krijgt een brief van een advocaat waarin je beschuldigd wordt van iets. Daar kan je je dus niet tegen verdedigen”, aldus René van der Gijp. „Als het anoniem is, is het een situatie waar je niks mee kan. Dan vind ik het wel begrijpelijk wat hij nu doet”, zegt Wilfred Genee. Ook Johan Derksen snapt het besluit van De Mol. „Ik vind het heel begrijpelijk. Je kunt niet vrijuit over allerlei onderwerpen praten als je er zelf tot over je oren in zit.”

