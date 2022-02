Meerderheid Tweede Kamer wil definitief geen 2G-wet, ook PvdA is overstag

Minister Ernst Kuipers parkeerde vorige week al een mogelijk 2G-plan. Maar nu lijkt het erop dat het officiële wetsvoorstel voor het 2G-beleid helemaal van tafel is. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt toegang voor alleen gevaccineerden of recent genezen mensen geen oplossing voor ‘toegang in tijden van corona’. Inclusief de PvdA, de partij die nog twijfelde.

Vorige week klonken al de eerste geluiden dat de mogelijke 2G-wet ineens heel wankel was. Hoewel daarvoor nog uitvoerig de discussie klonk over 1G, 2G, of 3G. Het kabinet zag namelijk wel heil in een 2G-beleid, wat inhoudt dat alleen gevaccineerden of genezen personen toegang krijgen tot bijvoorbeeld horeca, sportscholen of een theater. Ongevaccineerden kunnen dan niet meer door middel van een negatieve coronatest ergens naar binnen.

Tweede Kamer wil geen 2G-wet, inclusief PvdA

Maar dat plan gaat nu officieel niet door. Vrijwel de hele oppositie en coalitiepartij ChristenUnie waren tegen deze 2G-strategie. PvdA had daar nog twijfels over, maar nu zijn ook de sociaaldemocraten om. PvdA-lid Attje Kuiken liet dat vandaag weten.

Morgen is de officiële stemronde over de motie over de 2G-wet. Maar de uitkomst is dus al bekend. Het 3G-beleid blijft van kracht, wat ook testen voor toegang mogelijk maakt. Kamerlid Pieter Omtzigt en de SGP dienden een motie in over de 2G-wet. Daarmee stuurden zij aan op het feit dat dit wetsvoorstel moest worden ingetrokken. Ook ChristenUnie en GroenLinks sloten zich daarbij aan. CU-Kamerlid Mirjam Bikker liet weten dat de ChristenUnie al langer kritisch was op dit beleid. „Zeker ook omdat het voornemen tot tweedeling in de samenleving leidt.”

Weerstand tegen coronapas

Zowel op maatschappelijk als op politiek niveau roept de coronapas veel weerstand op. Zorgminister Ernst Kuipers schoof een 2G-beleid op de lange baan, maar het QR-code-systeem, met 3G-beleid, blijft nog steeds gelden. Waarschijnlijk ook na de aankomende persconferentie en daarbij horende versoepelingen. Dat terwijl sommige landen de coronapas helemaal van tafel gooien. Morgen verschijnt er een artikel van het Metro-panel waarin de coronapas wordt voorgelegd aan drie deskundigen. De stelling luidt: ‘De coronapas valt niet meer uit te leggen’. Meer daarover lees je morgen hier.