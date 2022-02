Hubert Bruls wilde al veel eerder versoepelen: ‘Het is niet meer te houden’

We weten dat er versoepelingen op de agenda staan voor de eerstvolgende persconferentie. Met name voor de horeca en de cultuursector. Maar volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, had dat al veel eerder gekund. Volgens hem wegen momenteel meer aspecten mee dan de epidemiologische kijk. Wel pleit hij ervoor om de anderhalve meter-regel te behouden.

Tegen het NOS Radio 1 Journaal spreekt de voorzitter en burgemeester zich uit. De situatie is inmiddels volgens hem „niet meer te houden”. Wat Bruls betreft had het kabinet al kunnen versoepelen toen bekend werd dat omikron minder ziekmakend is dan delta.

Hubert Bruls wilde eerder versoepelingen

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet ernaar streeft om „het openhouden van de samenleving” als uitgangspunt te nemen. Bruls sluit zich aan bij die visie. „Wij bepleiten al langer om rekening te houden met de psychische, sociale en economische aspecten.”

De voorzitter, die ook burgemeester van Nijmegen is, vindt het echter niet verstandig om alle coronaregels te laten vallen. Volgens hem kampt de zorg nog steeds met hoge werkdruk. De anderhalve meter-maatregel mag wat hem betreft daarom nog van kracht blijven.

Ondanks versoepelingen persconferentie, toch nog protestgeluid

Volgende week dinsdag staat er een persconferentie op de agenda, waar al de eerste geluiden over zijn uitgelekt. De sluitingstijden voor de horeca en cultuur worden mogelijk verruimd naar 00.00 uur. Dat tijdstip staat echter nog niet vast, maar ook Bruls denkt dat dat de nieuwe sluitingstijd zal worden. Voor de huidige sluitingstijd van 22.00 uur zijn volgens de burgemeester geen goede argumenten.

Dit weekend demonstreren ook de nachtclubs door hun deuren open te gooien. Hoewel waarschijnlijk na de persconferentie ook de nachtclubs wederom open mogen, gaat hun protestactie dit weekend wel door. De politie treedt van vrijdagnacht tot en met maandagochtend niet op als de nachtclubs, in strijd met de coronamaatregelen, openblijven. De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB roepen althans hun leden op niet in te grijpen, als onderdeel van hun actie voor een betere cao. Bruls gaat ervan uit dat de politie wel optreedt als mensen zich op grote schaal niet aan de regels houden.

Carnaval

De Nijmeegse burgemeester sprak zich vorige week ook uit over carnaval. Volgens hem kan de overheid het verkleedfeest niet verbieden. „Je mag verkleed de straat op gaan en een kroeg binnenlopen. Daar kunnen wij niets aan doen, maar we maken ons er wel zorgen over.” Nu de horeca open is, wordt het volgens Bruls onmogelijk om carnaval te verbieden. „Mensen komen thuis of op straat samen en daarvoor heb je geen vergunning nodig”, vertelde hij.