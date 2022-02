Toch geen 2G-beleid: meerderheid van de Kamer is tegen

Het lijkt erop dat het 2G-beleid er niet komt. Waarschijnlijk sneuvelt dit plan vandaag in de Tweede Kamer en anders later in de Eerste Kamer. De meerderheid van de politieke partijen wil namelijk dat het 2G-plan wordt ingetrokken.

De afgelopen tijd klonk uitvoerig de discussie over 1G, 2G of 3G. Het kabinet zag heil in een 2G-beleid, waarbij alleen gevaccineerden en van corona genezen personen toegang krijgen tot horeca, sportscholen of theaters. Daarmee was het voor ongevaccineerden niet meer mogelijk om met een negatieve coronatest ergens binnen te komen.

Meerderheid Kamer tegen 2G-wet

Maar dat 2G-beleid lijkt niet te gaan lukken. Hoe dat kan? Regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks keren zich namelijk ook tegen de 2G-wet. Kamerlid Pieter Omtzigt en de SGP dienden een motie in over het 2G-beleid. Zij willen dat dit wetsvoorstel wordt ingetrokken. Omdat nu de ChristenUnie en GroenLinks zich daarbij aansluiten, lijkt het erop dat de meerderheid van de Kamer voor het intrekken van de 2G-wet is. De PvdA moet nog beslissen welke standpunt zij innemen. Maar zelfs als deze partij voor de 2G-wet pleit, is er op dit moment geen meerderheid voor in de Eerste Kamer. Alle andere oppositiepartijen waren al tegen.



Mede namens @PieterOmtzigt vraagt @keesvdstaaij in het #coronadebat aan het kabinet om het wetsvoorstel '2G' in te trekken. — Ardjan Boersma (@ArdjanBoersma) January 26, 2022

Het kabinet zag het 2G-beleid als middel om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Wel klonk er al weken veel weerstand. Twee weken geleden deelde de TU Delft onderzoeksresultaten over het 2G-beleid. De onderzoekers concludeerden dat een 2G-aanpak weinig effect had. Alleen een 1G-beleid, waarbij iedereen test voor toegang, kon volgens hen verschil maken.

2G-beleid voegt weinig toe

Dat de ChristenUnie nu over officieel overstag is, betekent dat het kabinet het 2G-beleid niet voor elkaar krijgt. CU-Kamerlid Mirjam Bikker liet weten dat de ChristenUnie al langer kritisch was op dit beleid. „Zeker ook omdat het voornemen tot tweedeling in de samenleving leidt.” Maar het TU-rapport was doorslaggevend. „Nu blijkt dat 2G weinig toevoegt. Dan kunnen we beter veel meer testen en uitleggen waarom het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren.”