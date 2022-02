Corona-persconferentie: horeca langer open en thuiswerken van de baan

Langere openingstijden voor de horeca en het schrappen van het thuiswerken. Dat zijn twee van de versoepelingen van de coronamaatregelen die bij het kabinet op tafel liggen, melden Haagse bronnen.

Er is vandaag een extra ministerraad geweest om de maatregelen volgende week direct mogelijk te maken. De versoepelingen komen dan aan bod tijdens de corona-persconferentie van komende dinsdag. Die wordt gegeven door minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers en voor het eerst zonder Mark Rutte. De premier heeft die avond een debat in de Eerste Kamer. Gisteren kwam er over de naderende persconferentie al het een en ander naar buiten.

Verdwijnt de anderhalve meter in de horeca?

Verder zal de anderhalve meter-regel in de horeca mogelijk verdwijnen, net als de regel dat klanten moeten zitten. In het kabinet wordt nog gesproken over hoe lang de horeca mag openblijven. Dat bevestigen ingewijden vandaag na berichtgeving van RTL Nieuws. Voorlopig gaat het om een sluitingstijd van middernacht. Die tijd staat echter nog niet vast.

Ook zouden mensen weer een onbeperkt aantal gasten thuis mogen ontvangen. Voor de jongeren komt er perspectief: over enkele weken mogen festivals en grote evenementen weer plaatsvinden, mits er vooraf een coronatest wordt gedaan. Het ligt voor de hand dat er ook versoepelingen aankomen voor bioscopen en theaters.

Seinen op groen voor goed nieuws persconferentie

Fons Lambie is politiek verslaggever bij RTL. Hij zei vanmorgen: „Een extra ministerraad is niet gebruikelijk, maar dit was nodig om zo de juridische voorbereiding in gang te zetten, zodat men volgende week rap kan gaan versoepelen. Alle seinen staan op groen.”

Een formeel besluit over de versoepelingen wordt dinsdag pas genomen. Tot die tijd komt het kabinet nog meerdere keren bij elkaar en kan het maatregelenpakket ook nog veranderen. Volgens de huidige coronaregels moet alles om 22.00 uur dicht, zijn er grenzen gesteld aan de maximale bezetting en moeten mensen op veel plaatsen een coronatoegangsbewijs laten zien. Sommige sectoren, zoals de nachthoreca en bepaalde evenementen, kunnen daardoor helemaal nog niet open.

Samenleving open, mits de zorg het aan kan

Gisteren maakte het kabinet bekend hoe het de rest van deze winter wil omgaan met het coronavirus. Het uitgangspunt wordt dat de samenleving weer zoveel mogelijk open moet, mits de zorg dat nog aan kan. De samenleving moet met het coronavirus leren leven, vindt na een aanzienlijk deel van de Nederlanders en een belangrijk deel van de oppositie. Die gedachte leeft nu ook binnen het kabinet.