Ernst Kuipers ‘parkeert’ 2G-beleid: ‘Onderzoek voordat we 2G-wet behandelen’

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil geen 2G-beleid, bleek eerder vandaag. Maar nu zet ook minister Ernst Kuipers dit plan in de koelkast. Hij pleit voor nader onderzoek naar het 2G-plan. Zijn verzoek richting de Kamer is dan ook om de 2G-plannen pas te behandelen als deze nieuwe onderzoeksresultaten binnen zijn.

Vandaag werd bekend dat het 2G-beleid waarschijnlijk niet doorgaat. Dit omdat de meerderheid van de politieke partijen wil dat het 2G-plan wordt ingetrokken. Ook klonk er eerder al veel kritiek op een mogelijk 2G-beleid, mede vanwege de onderzoeksresultaten van de TU Delft. De onderzoekers concludeerden dat 2G amper effect heeft. Met een 2G-beleid krijgen alleen gevaccineerden of van corona genezen personen toegang tot horeca, sportscholen of theater. Ongevaccineerden kunnen dan niet meer testen voor toegang.

Motie tegen 2G-wet

Kamerlid Pieter Omtzigt en de SGP dienden een motie in om het 2G-wetsvoorstel helemaal in te trekken. Een groot deel van de oppositie steunt die motie, er is geen meerderheid in de Eerste Kamer voor het plan. En ook coalitiepartij ChristenUnie wil geen 2G-beleid. CU-Kamerlid Mirjam Bikker liet weten dat de ChristenUnie al langer kritisch was op dit beleid. „Zeker ook omdat het voornemen tot tweedeling in de samenleving leidt.”

Ernst Kuipers wil onderzoek naar 2G-beleid

Kuipers schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat de 2G-wet even geparkeerd wordt. „In de huidige epidemiologische situatie is het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G zodanig klein dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering”, schrijft hij. De wet hoeft volgens hem voorlopig niet behandeld te worden. Ook het veelbesproken TU-onderzoek en de vele kritische vragen vanuit de Kamer zijn aanleiding om de 2G-wet uit te stellen.

Daarnaast wil het kabinet „het model van het coronatoegangsbewijs regelmatig actualiseren om recht te doen aan de ontwikkeling van de epidemie”, schrijft Kuipers. Later deze week zal Kuipers nog verschillende Kamervragen over de kwestie beantwoorden. Ook volgt nog een technische briefing.