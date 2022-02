Burgemeester Hubert Bruls: ‘Je kunt carnaval niet verbieden’

Geen Alaaf, ‘Paard in de Gang’ of polonaise? Ook dit jaar is het niet zeker of carnaval überhaupt wel doorgaat, alhoewel de zuidelijke burgemeesters, waaronder Hubert Bruls, vinden dat je de traditie niet kunt verbieden. Minister Dilan Yesilgöz sprak al uit dat men ook dit jaar niet op een ‘ouderwetse’ carnavalsviering moet rekenen.

Alle optochten en evenementen zijn dit jaar vooraf afgelast. Half februari moet bekend zijn welke vorm carnaval dit jaar krijgt. Maar volgens de Nijmeegse Burgemeester Hubert Bruls wordt het heel lastig om iemand met een carnavalshart thuis te houden.

Hubert Bruls wil carnaval niet verbieden

In principe geldt de anderhalve meter-maatregel nog steeds, maar volgens burgemeesters uit de carnavalsprovincies is die regel niet te handhaven. Minister Dilan Yesilgöz van Veiligheid en Justitie kwam gisteravond met de burgemeesters bij elkaar voor het Veiligheidsberaad. Haar boodschap is duidelijk: „Carnaval zal niet zijn zoals ze gewend zijn. Helaas moeten mensen ook inleveren”, aldus de minister.

Volgens Bruls is het niet zo makkelijk om mensen te weerhouden van het traditiegetrouwe feest. „Je mag verkleed de straat op gaan en een kroeg binnenlopen. Daar kunnen wij niets aan doen, maar we maken ons er wel zorgen over.” Nu de horeca open is, wordt het volgens Bruls onmogelijk om carnaval te verbieden. „Mensen komen thuis of op straat samen en daarvoor heb je geen vergunning nodig”, zegt hij.

Coronaregels tijdens carnaval

Ook voorspelt Bruls dat de anderhalve meter-maatregel onhaalbaar is. „In een binnenlocatie vol muziek blijven mensen met een biertje in de hand niet op 1,5 meter op hun plek zitten.” De Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake liet weten dat zij tijdens carnaval niet alle coronamaatregelen kunnen handhaven. „Wij lopen rond, spreken aan en zullen waarschuwen, maar ik ga geen ME op het Vrijthof afsturen als die vol staat met mensen.”

Over twee weken komen de minister en de burgemeesters opnieuw bij elkaar om te beslissen over carnaval. Dit jaar vindt het feest van zaterdag 26 februari tot dinsdag 1 maart plaats. De traditie wordt voornamelijk gevierd in het oosten en het zuiden van het land.