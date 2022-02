Ondanks eventuele versoepelingen gaat nachtleven open als protest: ‘We eisen te weten waar we aan toe zijn’

Ondanks de mogelijke versoepelingen die zijn uitgelekt, gaat het nachtleven in protest. Vanaf zaterdag gaan verschillende nachtclubs door het land weer open als vanouds. Niet voor maar één nacht, maar weer élke nacht. „We vinden dat het tijd is voor actie.”

De clubs openen hun deuren omdat ze het niet eens zijn met het dichthouden van het nachtleven als een van de coronamaatregelen. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Haarlem en Utrecht doen een aantal nachtclubs mee met het protest onder de noemer ‘De Nacht Staat Op’.

Nachtleven vindt het ‘tijd voor actie’

Nachtbelang, één van de organisatoren achter De Nacht Staat Op, laat aan Metro weten dat ondanks de mogelijke versoepelingen, het protest zaterdag doorgaat. „Het is de bedoeling dat het doorgaat. Op dit moment ga ik daarvan uit”, zegt Pieter de Kroon, woordvoerder van Nachtbelang.

Het Utrechtse podium De Helling is een van de nachtclubs die meedoet aan het protest. Levi Smulders, nachtprogrammeur bij De Helling, laat aan Metro weten waarom: „We zijn het zat dat er geen perspectief wordt geboden aan clubs en podia in Nederland. We vinden dat het tijd is voor actie.”

Ook Smulders laat weten de deuren vanaf zaterdag ‘gewoon’ te openen. „Het protest is georganiseerd omdat wij vinden dat er te weinig perspectief voor de sector wordt geboden. De kans is groot dat dat perspectief dinsdag tijdens de persconferentie pas komt, áls dat er al komt. En dat is na zaterdag, dus zolang wij geen perspectief hebben blijft het protest gewoon doorgaan.”

Onvervulde beloftes

Ook De Helling kon door de coronamaatregelen telkens niet de deuren openen. „We konden niet open zoals we dat normaliter deden. Daar hebben we op zich alle begrip voor, want tijdens een pandemie is dat soms nodig. Maar wij hadden, zeker de afgelopen maanden, toch gehoopt dat er gewerkt zou worden aan een langetermijnstrategie. Dat is vaak beloofd maar nooit gekomen”, zegt Smulders. „Dat is voor ons niet werkbaar. We eisen te weten waar we aan toe zijn. Als dat betekent dat we nog een paar weken dicht moeten en daarna open kunnen, dan is dat prima, maar nu hebben we er geen enkel idee over. En dat kan zo niet langer.”

Niet zonder risico

De protest-opening kan gevolgen hebben voor De Helling. Smulders houdt daarom wel een slag om de arm. „Als zaterdag de handhaving aan de deur staat en we een waarschuwing krijgen en moeten sluiten, dan gaan we het voortbestaan van De Helling niet op het spel zetten en de nacht daarna weer openen. Maar tegelijkertijd lijkt de actie effect te sorteren. Het zou zomaar kunnen dat we zaterdag uit protest opengaan, maar het volgende weekend weer open kunnen zónder protestactie.”



Het verloop van zaterdagnacht in De Helling is afhankelijk van hoe de gemeente erop zal reageren, zegt Smulders. „Als de gemeente besluit het voor een nacht te dogen, dan denk ik dat het een briljante nacht kan gaan worden. Als er op voorhand gedreigd gaat worden met van alles, dan kan het zijn dat we mensen naar huis moeten gaan sturen.” Daarnaast zou het kunnen dat de gemeente tijdens de nacht gaat handhaven. „De bal ligt momenteel niet bij ons op dit gebied.”

Komende zaterdag

De kaarten van De Nacht Staat Op In De Helling hebben een bedrag van 2,50 euro. Dat was een bewuste keuze, legt Smulders uit. „Wij doen niet mee aan het protest om geld te verdienen. Het gaat puur om het statement, dus we hebber ervoor gekozen om een symbolisch bedrag te vragen, zodat we in ieder geval weten hoeveel kaarten we verkopen.” Dat is de enige reden waarom mensen moeten betalen voor een kaartje tijdens de protest-clubnacht.

De Helling kijkt er naar uit om op 12 februari weer mensen te ontvangen. „We zijn telkens van een koude kermis thuisgekomen, met het ‘soms mogen opengaan’. Ik heb nu al goede hoop dat een heropening eraan zit te komen, daar kijken we enorm naar uit.”

Uitverkocht

Ook verschillende andere clubavonden zijn al uitverkocht voor de bewuste nacht, komende zaterdag. Dat gaat over inmiddels vijftien clubavonden, laat de organisatie weten. Alle kaarten voor de Amsterdamse clubnachten op 12 februari zijn de deur al uit. Ook De Helling is komende zaterdag tijdens De Nacht Staat Op uitverkocht. „Wij zijn niet de enigen die naar een heropening uitkijken. Binnen anderhalf uur waren de kaarten voor komende zaterdag uitverkocht. Dat zegt genoeg.”