Politie grijpt niet in bij nachtclubs, evenementenbranche wil 11 maart open

De politie treedt van vrijdagnacht tot en met maandagochtend niet op als de nachtclubs in strijd met de coronamaatregelen openblijven. De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB roepen althans hun leden op niet in te grijpen, als onderdeel van hun actie voor een betere cao.

Voor zaterdag staat De Nacht Staat Op gepland, een actie van nachthoreca die de deuren openen uit protest tegen de coronamaatregelen. De gehele evenementenbranche roept ondertussen op om op 11 maart weer volledig open te mogen.

Het gaat bij de politie om het tweede protest van de politiebonden in de vorm van coulante handhaving in de strijd voor een betere politie-cao. Gisteren riepen de politievakbonden hun achterban al op vanaf vandaag geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen.

‘Politie solidair met de nachtclubs’

Genoemde bonden roepen hun leden ook op komend weekend zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek en de nachtclubs. Gemeentelijke boa’s worden opgeroepen zich solidair te verklaren met de protestactie van de politie. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP zegt dat circa 80 procent van de politiemensen lid is van een van de vier politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB.

De bonden willen dat politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezighouden met „primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers”. Als sprake is van calamiteiten in horecagelegenheden worden agenten dus wel geacht op te treden, aldus de bonden.

De bonden geven aan dat er afgelopen week een eerste formele gesprek was over een nieuwe politie-cao tussen de bonden en een delegatie van het kabinet en de minister van Justitie en Veiligheid. Volgens de bonden leidde dit gesprek niet tot concrete toezeggingen op de thema’s inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.



Evenementenbranche: ’11 maart open’

In navolging van de nachtclubs wil de evenementenbranche zonder beperkende maatregelen open op vrijdag 11 maart. „Gezien de overheid niet met een concreet perspectief komt, zet de branche nu zelf de stip op de (nabije) horizon”, liet de Alliantie van Evenementenbouwers vanmorgen weten. De branche wil dat de overheid bij het weegmoment volgende week dinsdag, op 15 februari, besluit om de eerste stappen te nemen, zodat de hele sector op 11 maart op volledige capaciteit open kan. Die avond is er een corona-persconferentie van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (voor het eerst zonder premier Mark Rutte die verplichtingen in de Eerste Kamer heeft). Er worden dinsdag versoepelingen van de coronamaatregelen verwacht.

„Dit moet gewoon en gaat gewoon gebeuren”, zegt Ruben Brouwer, directeur van evenementenorganisator MOJO, onderdeel van de alliantie. Indien de overheid niet met het plan instemt, zullen acties zoals grote demonstraties en optochten volgen, meldt Brouwer. „We hebben vorig jaar gezien dat veel mensen op Unmute Us afkwamen”, een protestactie van de evenementenbrache die landelijk tienduizenden demonstranten aantrok.

Ook Rosanne Janmaat, COO van ID&T Groep vindt het „de hoogste tijd” voor actie. „Genoeg is genoeg. Al twee jaar ontbreekt elk spoor van een langetermijnplan plan, een visie voor de toekomst en hoop biedt voor de gehele evenementensector. Langer wachten is onacceptabel. Met Fieldlab hebben wij bewezen dat het kan en de landen om ons heen blijven het succes hiervan bewijzen.”



Duidelijk signaal van de nachtclubs en entertainmentbranche

Met de oproep wil de Alliantie, die allerlei organisaties in de sector vertegenwoordigt in gesprekken met de overheid, een duidelijk signaal afgeven. Want volgens hen is de evenementenbranche „twee jaar lang in gesprek geweest met de overheid” en heeft de sector „meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek”. Maar: „Desondanks heeft de branche zodanige beperkingen opgelegd gekregen dat grootschaliger evenementen niet mogelijk zijn.” Evenementen mogen nu tot 1250 bezoekers ontvangen. Daarbij is onder meer een vaste zitplaats verplicht. Daardoor worden veel evenementen momenteel afgelast of uitgesteld.