Geen boosterprik? ‘Half miljoen Nederlanders verliest groen vinkje QR-code in februari’

Niet op tijd de boosterprik gehaald? Het kan zomaar zo zijn dat je bij de half miljoen Nederlanders hoort die straks geen werkende coronapas hebben. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid schat dat in februari en half miljoen mensen geen groen vinkje hebben met hun QR-code.

Het ministerie legde de cijfers naast elkaar en concludeerde dat het coronatoegangsbewijs van „maximaal 540.000 mensen begin februari vervalt”. Zij keken naar de mensen die langer dan 270 dagen geleden hun eerste prik kregen, het aantal gezette boosters en het aantal positief geteste mensen. Kuipers deelde zijn bevindingen in een brief die hij schreef als antwoord op Kamervragen.

Cijfers Ernst Kuipers

En dat betekent dus dat meer dan een half miljoen mensen straks geen groen vinkje meer krijgt met hun QR-code. Inmiddels geldt een vaccinatiebewijs 270 dagen. Een herstelbewijs geldt 180 dagen. Voor gevaccineerden met boosterprik is nog een onbeperkte geldigheidsduur.

Vandaag komt de Kamer bij elkaar om te debatteren over het verlengen van de tijdelijke coronawet. Deze wet zorgt ervoor dat het kabinet maatregelen kan nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. De coronapas valt hier ook onder. Deze noodwet is inmiddels vier keer verlengd.

Debat over geldigheidsduur coronapas

Kamerleden Pieter Omtzigt (onafhankelijk) en Fleur Agema (PVV) verzochten gisteravond Kamervoorzitter Vera Bergkamp om ook de geldigheidsduur van de coronapas te behandelen in het debat. De fracties SP, PvdA, GL, PvdD, FvD, SGP, JA21, Groep-Van Haga, DENK, en BBB steunen hen in dat verzoek. Voor zo’n aanvraag zijn meer dan vijftig Kamerleden nodig om dit rond te krijgen. Dat aantal wordt ruim gehaald.

Omtzigt noemt de geldigheidsduur van de coronapas „onbehoorlijk bestuur”. Hij vindt niet dat minister Kuipers abrupt een half miljoen mensen kan duperen.



Als vandaag niet 50 Kamerleden om formele behandeling verzoeken, gaat de beperking van de toegangsduur van de coronapas (waardoor onmiddellijk 500.000 mensen een groen vinkje kwijtraken) deze week in.

Dus dit verzoek gedaan

Groen vinkje QR-code na boosterprik

In meerdere Europese landen geldt het Digitaal Corona Certificaat (DCC). Daarvoor geldt dezelfde geldigheidsduur als voor de Nederlandse coronapas. De 270 dagen geldigheid zijn dus gebaseerd op de Europese richtlijnen. Burgers kunnen met het DCC door de EU reizen. Nederland koos voor eenzelfde aanpak om „helderheid voor de burger” te verschaffen, staat in de brief. Vanaf vandaag gaan de strengere regels voor de coronareispas in.

Jongeren tussen de 13 en 17 jaar krijgen nog geen boosterprik. Daarom blijft hun groene vinkje wel vooralsnog gelden na de eerste vaccinaties. Ook als dit langer dan negen maanden geleden is. Of deze doelgroep straks ook een boosterprik nodig heeft, wordt besproken door de Gezondheidsraad. Dat advies volgt in februari.