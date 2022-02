Foutje in NOS Journaal over storm Corrie: ‘Ligt Eindhoven aan zee?’

Kijkers van het NOS Journaal van 20.00 uur keken gisteren raar op toen presentator Rob Trip het ineens over Eindhoven aan zee had. Storm Corrie raasde gisteren over het land, maar zó erg was de storm toch ook weer niet dat de rest van het land is ondergelopen? Op sociale media wordt smakelijk gelachen om de verspreking van de nieuwsanchor, die eigenlijk IJmuiden bedoelde.

„Code oranje, code geel, Corrie raasde over het land”, begon Rob Trip het journaal. Even later ging het over schip dat gisteren voor de kust van IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. „Een schip kwam na een botsing voor de kust van Eindhoven in grote moeilijkheden”, zei de journaalpresentator, niet bewust van zijn verspreking.

Op sociale media hoorden oplettende kijkers de verspreking wél. En daar wordt dan ook gelijk de draak mee gestoken. „Eindhoven de natste!”, „NOS nepnieuws? Dit is gewoon een bericht uit de toekomst” en „Rob, stop eens met trippen”.

Twitteraars over foutje in NOS Journaal: ‘Klimaatverandering gaat ook snel’

Op Twitter regent het al snel tweets over de verspreking van Rob Trip. „Eindelijk! Eindhoven ook weer eens in het nieuws.” Andere twitteraars wijzen naar klimaatverandering. „Het foutje van Rob Trip bij het NOS Journaal is nu al legendarisch. ‘Het vrachtschip voor de kust van Eindhoven’. Klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat de Noordzeekust al tot aan Eindhoven is opgeschoven.”



Dat krijg je nou van die #klimaatverandering, volgens Rob Trip ligt een van de op drift geraakte schepen voor de kust van Eindhoven. #nosjournaal — Ilse 🌹🌍😎 (@IlseDeckers) January 31, 2022



Het foutje van Rob Trip bij het @nosnieuws is nu al legendarisch: "het vrachtschip voor de kust van Eindhoven". Global warming heeft ervoor gezorgd dat de Noordzeekust al tot aan Eindhoven is opgeschoven. 😂💦 — Ooʞ ǝǝu ʍiɺuʇɺǝ? (@diconstruzzione) January 31, 2022



Zei Rob Trip nou "voor de kust bij Eindhoven" ? Ik had geen idee dat het zo snel ging met de klimaatverandering… 😉 @NOS @nosnieuws #storm — Dick ter Hark 🇮🇱 (@derkterhark) January 31, 2022

Zelfs Neerlandicus Wim Daniëls was het foutje opgevallen. Hij plaatste er deze tweet over.



Het NOS-journaal repte over een schip dat 'voor de kust van Eindhoven' in de problemen was geraakt. Vlak bij de badplaats Aarle-Rixtel zeker, waar je dan staand op de duinen achter mijn geboortehuis goed zicht had op het schip. En anders wel vanuit de vuurtoren van Helmond. — Wim Daniëls (@wimdaniels) January 31, 2022

‘Rob Trip is even door elkaar gewaaid’

Storm Corrie heeft Rob Trip goed door elkaar gewaaid, denken ze op Twitter. „Altijd leuk om Rob Trip te horen zeggen dat een Duits schip bij Eindhoven in de problemen is geraakt door storm Corrie.”

Rob Trip doelde natuurlijk op IJmuiden. Het schip Julietta D kwam daar in aanvaring met een ander schip, de Pechora Star. De Kustwacht heeft inmiddels alle 18 opvarenden gered. Het schip wordt weggehaald, maar waar naartoe is niet bekend.



Hihi voor de kust bij Eindhoven… Rob Trip is even door elkaar gewaaid denk ik #nosjournaal — Mila Norder (@MilaNorder) January 31, 2022



Ik hoorde Rob Trip dit ook in alle ernst vertellen. Ik dacht direct: het land staat dus echt op z'n kop! — trix kamphuis (@KamphuisTrix) January 31, 2022



@NOS Rob Trip heeft het in het 20 uur journaal over 2 schepen in nood voor de kust van Eindhoven. Zal wel verplaatst zijn door de harde wind? 😉 — Maya (@mahopo1) January 31, 2022



Toch leuk om Rob Trip te horen zeggen bij het @nosnieuws dat bij Eindhoven een Duits schip in de problemen is geraakt door storm Corrie. 🤣🤣🤣🤣 — Anja ❤ (@AnjaJosTweet) January 31, 2022



