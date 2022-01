Tweede Kamer kritisch op coronapas: heeft het wel zin?

Een groot deel van de Tweede Kamer is kritisch op de coronapas en het gebruik daarvan. De partijen vinden dat het kabinet beter moet uitleggen hoe de coronatoegangsbewijzen de komende tijd nieuwe besmettingen kunnen voorkomen. Kortom: ze willen weten of de QR-code wel zin heeft.

Verschillende fracties wijzen erop dat de coronapas onnodige barrières opwerpt voor met name mensen die niet gevaccineerd of geboosterd zijn. Dat komt volgens hem omdat er in de horeca, bij evenementen en in de cultuursector een coronapas nodig is.

Heeft de coronapas wel zin?

Eerder bleek al uit onderzoek dat het verschil van effect tussen het 2G-beleid en het 3G-beleid klein is. 1G, iedereen testen, zou veel beter werken. SP’er Maarten Hijink vindt dat bewijs geleverd moet worden voor de effectiviteit van maatregelen. „Alle maatregelen die niet aantoonbaar effectief zijn, maar die wel onze vrije samenleving aantasten, moeten zo snel als mogelijk gestopt worden.”



Ook de leider van het TU-onderzoek naar 3G zegt dat de door Kuipers genoemde 15% niet klopt. Het is zelfs nog minder dan 5,4% omdat het effect afneemt als meer mensen besmet zijn geraakt en mensen zonder toegangsbewijs elkaar elders opzoeken https://t.co/KFXm0lqQQa — Maarten Hijink (@MaartenHijink) January 26, 2022

Attje Kuiken, van de Partij van de Arbeid, pleit voor een 1G-systeem op bepaalde plekken die voor met name jongeren belangrijk zijn. Wellicht kan er op die manier meer open, opperde ze in het parlement.

Judith Tielen, een Kamerlid voor de VVD, wil weten in welke mate de coronamaatregelen bijdragen aan de virusbestrijding. Dan heeft zij het niet alleen over de coronapas, maar ook over andere maatregelen. „Wat is bewezen en wat niet?”, vraagt ze het kabinet.

Sommige partijen voor volledig schrappen coronamaatregelen

Sommige partijen gaan nog verder: zij vinden dat het kabinet de coronamaatregelen helemaal of bijna helemaal moet schrappen. Bijvoorbeeld de PPV, Kamerlid Edgar Mulder vindt dat vrijheidsbeperkende maatregelen niet meer te rechtvaardigen zijn. Caroline van der Plas (BBB) vindt dat er nog maar twee maatregelen nodig zijn: de „normale hygiëneregels” en thuisblijven bij klachten. „Weg met die pas.”