Kijkers storen zich aan carnaval-uitspraken Beau van Erven Dorens: ‘Snapt het niet’

Beau-kijkers van vooral onder de rivieren waren gisteravond niet blij met de langetermijnvisie van viroloog Marion Koopmans. Ook konden zij de carnaval-uitspraken van presentator Beau van Erven Dorens helemaal niet waarderen. Want volgens de presentator kunnen we carnaval toch gewoon verplaatsen?

OMT’er en viroloog Marion Koopmans vertelde aan tafel bij Beau over de huidige coronasituatie. Maar met carnaval in het vooruitzicht lijken vooral kijkers van onder de rivieren daar niet heel blij mee. De burgemeesters van de zuidelijke provincies en minister Dilan Yesilgöz kwamen kwamen gisteren namelijk bij elkaar om te praten over de verkleedtraditie. Carnaval verbieden lijkt onmogelijk, maar het handhaven van coronaregels wordt geen makkelijke opgave. Bij Beau hebben Koopmans en de presentator zelf daar wel een idee over.



Quote van de dag: “Carnaval is er” (Hubert Bruls). Ik ben ermee opgegroeid in Brabant maar kan inmiddels prima zonder in Utrecht. Voor mij is een tompouce al voldoende carnaval. Carnaval vieren tijdens een coronapiek is niet echt handig, wel? Wat vinden jullie? #beau #carnaval — Tejo. (@digitejo) January 31, 2022

Kijkers storen zich aan uitspraken Beau van Erven Dorens over carnaval

OMT’er Koopmans denkt aan tafel hardop mee over de aanpak van carnaval. „Heel veel testen, dat zou goed zijn. Hoe meer mensen gevaccineerd en geboosterd, hoe beter.” Volgens haar valt carnaval op een moment dat er een coronapiek verwacht wordt.

Van Erven Dorens gelooft niet dat carnavalvierders zich het feest laten ontnemen. Hij schetst daarna even een beeld van zijn perceptie van carnaval. „Je gaat van kroeg naar kroeg en je moet natuurlijk met iedereen tongen. Je moet zoveel mogelijk speeksel uitwisselen. En je moet ook nog uit allemaal glazen gaan drinken.” Maar daar slaat de presentator volgens kijkers de plank volledig mis. Want carnaval is volgens hen veel meer dan de definitie van Van Erven Dorens.



#beau snapt het echt niet! Hij heeft geen enkel idee wat Carnaval inhoudt…. Carnaval in mei, tongen en zuipen…. Pffff #Carnaval #vastelaovend — Robin Biesmans (@RobinBiesmans) January 31, 2022



Die uitspraak van #Beau net over carnaval vieren….."vooral uitwisselen van speeksel"! Hoe ordinair en platvloers en vooral dat je er niks van snapt. Ooit heeft iemand dat bij mij eens geprobeerd….die kon z'n 'familiejuwelen' gelijk inlijsten😤😤😤 — Bea Demmers (@BeaDemmers) January 31, 2022



Ze denken daar in de studio echt dat je straks in Eindhoven een lange tafel à la Oktober fest neer kunt zetten en dat mensen daar dan netjes aan blijven zitten. Hebben die mensen überhaupt ooit carnaval gevierd? Nee, hè?#beau — Nicole (@nicole_geenen) January 31, 2022

Marion Koopmans wil feestdagen verplaatsen

Verder komt de langetermijnaanpak voor de pandemie ter sprake, waar Koopmans en crisisonderzoeker Bas Kolen wel een idee over hebben. Wat volgens hen daarbij hoort? Zelftesten, vaccineren van kwetsbaren en een coronaweerkaart. Maar ook de vakantieverdeling komt ter sprake.

Want deskundigen verwachten coronapieken in de winter. „Dan moet je je dus afvragen of je in de wintermaanden die hele grote feesten moet doen”, zegt Koopmans. Daar maakt ze een bruggetje naar carnaval. „Misschien moet het toch bespreekbaar zijn om dat te verschuiven.” Waar Van Erven Dorens op reageert: „Ik denk dat ze daar heel blij mee zijn, want het regent altijd met carnaval.” Daarna oppert de presentator om carnaval in mei te vieren. En daar maakt hij volgens kijkers wederom een inschattingsfout. Want, blijkt uit de reacties, aan carnaval moet je niet komen.



Dus carnaval naar de zomer verplaatsen, maar dan wel met miljoenen landgenoten in de winter feesten in Oostenrijk in de aprés ski bar. Ik snap de goede intentie, maar vind het nog niet echt een meesterwerk, dat plan. #beau — Yvette Meessen (@YvetteM41) January 31, 2022



Het gemak waarmee bij #beau wordt gesproken over het verplaatsen van Carnaval naar de zomer vind ik tenenkrommend. Net zo achterlijk als – bijvoorbeeld – voor te stellen om Kerst in juni te vieren. — Marc (@marc2503) January 31, 2022



Als je #carnaval verplaatst, moet je ook Pasen verplaatsen. Die zijn aan elkaar gekoppeld.

Zullen we kerstavond dan voorlopig ook op 1 juli vieren ? En 2e pinksterdag op 29 februari. Scheelt de werkgever weer 3 vrije dagen per 4 jaar. Win-win-win #beau — Roel Mertens (@roelmertens) January 31, 2022

