Het nieuwe kabinet: dit zijn de nieuwe ministers op een rij

Medio december presenteerden de vier coalitiepartijen, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie het nieuwe regeerakkoord. Daar stond onder meer in dat ze het leenstelsel afschaffen, het minimumloon omhoog gooien en dat kinderopvang bijna gratis wordt. Maar bij een nieuw kabinet horen ook nieuwe ministers én staatssecretarissen. Die zijn vandaag bekendgemaakt, hieronder vind je ze op een rijtje.

In dit kabinet zitten alle ‘vaste’ ministers, zoals die van Volksgezondheid (voorheen Hugo de Jonge, die al voor zijn vertrek afscheidswensen kreeg in de Tweede Kamer), een minister van Onderwijs, en bijvoorbeeld een minister van Defensie. Maar in het nieuwe kabinet zien we een paar nieuwe titels. Er komt bijvoorbeeld een minister voor Klimaat en Energie, die regie voert over het beleid en het klimaatfonds. Ook een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening is toegevoegd. Eind december klonken er al geruchten over welk persoon welk ministerie zou krijgen.

Wat er in het regeerakkoord staat, legde Metro eerder voor je uit in simpele taal.

Dit zijn de nieuwe ministers en staatssecretarissen

Mark Rutte is opnieuw benoemd tot premier, omdat zijn partij (VVD) de grootste was na de laatste verkiezingen. Al snel, zelf na een bijna aangenomen motie van wantrouwen, zei hij dat hij door wilde gaan als premier. Dat is nu dus gelukt. Dit zijn de ministers waarmee hij aan de slag gaat:

Minister van Financiën: Sigrid Kaag (D66)

Minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge (CDA)

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Hanke Bruins Slot (CDA)

Minister van Economische Zaken en Klimaat: Micky Adriaansens (VVD)

Minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten (D66)

Minister voor Buitenlandse Zaken: Wopke Hoekstra (CDA)

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Liesje Schreinemacher (VVD)

Minister voor Rechtsbescherming: Franc Weerwind (D66)

Minister voor Justitie en Veiligheid: Dilan Yeşilgöz (VVD)

Minister van Defensie: Kajsa Ollongren (D66)

Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers (D66)

Minister voor Langdurige Zorg en Sport: Conny Helder (VVD)

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Karien van Gennip (CDA)

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: Carola Schouten (CU)

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers (VVD)

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Robbert Dijkgraaf (D66)

Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs: Dennis Wiersma (VVD)

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Henk Staghouwer (CU)

Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal (VVD)

De staatssecretarissen:

Staatssecretaris Jeugd en Preventie: Maarten van Ooijen (CU)

Staatssecretaris Asiel en Migratie: Eric van der Burg (VVD)

Staatssecretaris Fiscaliteit: Marnix van Rij (CDA)

Staatssecretaris Toeslagen en Douane: Aukje de Vries (VVD)

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra van Huffelen(D66)

Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen (CDA)

Staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief (D66)

Staatssecretaris Cultuur en Media: Gunay Uslu (D66)

Staatssecretaris van Defensie: Christophe van der Maat (VVD)

Wat is het verschil tussen een minister en een staatssecretaris?

Dat er ministers en staatssecretarissen zíjn, dat weten de meeste mensen wel. Maar wat is het verschil tussen de twee? Ten eerste zal het je vast opvallen dat de twee lijsten niet even lang zijn. Dat komt omdat waar elk ministerie een minister krijgt, alleen ‘zware’ ministeries ook een staatssecretaris krijgen.

De minister leidt het ministerie, en staat aan het hoofd. Deze persoon is dus eindverantwoordelijk en hakt knopen door. Een staatssecretaris is er ter ondersteuning van de minister, maar dus alleen bij ministeries waar dat nodig is. Zo is dat bijvoorbeeld nodig voor het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar niet voor het ministerie van Landbouw. Deze staatssecretarissen krijgen een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. Net als de minister moet een staatssecretaris verantwoording afleggen aan het parlement.

Benieuwd naar het volledige regeerakkoord? Dat kun je hier inzien.