Naaktfoto’s in groep 7 of 8? Steeds meer online shaming op basisschool

Naaktfoto’s op de basisschool? Het gebeurt, blijkt uit onderzoek. Kinderen in groep 7 en 8 sturen soms blootfoto’s en -video’s naar hun klasgenoten. Het gaat om kinderen tussen de tien en twaalf jaar oud.

DUO Onderwijsonderzoek en Advies en het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV brengen dat nieuws vandaag naar buiten. Zij ondervroegen voor een onderzoek medewerkers van basisscholen en middelbare scholen.



Naaktfoto’s en online shaming op de basisschool

Voor de studie ondervroegen de onderzoekers vierhonderd leraren van groep 7 en groep 8. Centraal stond het thema ‘online shaming’. Daarbij spelen het ongewenst verspreiden van naaktfoto’s en video’s een grote rol. Wat bleek? Bijna honderd docenten kregen op de basisschool te maken met dit fenomeen, wat bijna een kwart is van alle deelnemers.

Daarmee blijkt maar weer dat ‘sexting’, online shaming en stiekem filmen doorsijpelen naar de jongeren generatie. De docenten gaven aan dat sommige kinderen zich uitkleden voor een webcam of dat ze stiekem werden gefilmd onder de douche tijdens het schoolkamp. Dat beeldmateriaal werd later verspreid.



Docenten zien toename

Volgens sommige leraren die dit meemaakten neemt dit op basisscholen toe. Twee op de vijf van hen concludeert dat deze incidenten in de afgelopen vijf jaar vaker voorkwamen. Het ontbreekt volgens de helft van de ondervraagde docenten aan duidelijke afspraken. Want wat moet er gebeuren als er naaktbeelden van een leerling rondgaan?

Op middelbare scholen blijkt online shaming een nog grotere rol te spelen. Bijna 90 procent van de deelnemende docenten herkent dit en ziet ook dat dit steeds vaker voorkomt.

Onderzoek bij basis- en middelbare schoolleraren

Voor het onderzoek beantwoorden 410 leraren van groep 7 en groep 8 vragen over dit thema. Ook 279 zorgcoördinatoren en teamleiders op middelbare scholen werkten mee. De basisschoolleraren zijn representatief. Over de docenten van de middelbare scholen is wel een kleine kanttekening te plaatsen. Volgens de onderzoekers reageerden vooral mensen die al met online shaming te maken kregen. Het kan dus zijn dat in het gehele voortgezet onderwijs minder vaak intieme foto’s rondgaan dan uit dit onderzoek naar voren komt.

De resultaten van het onderzoek van Pointer zijn zondagavond te zien in de uitzending Lessen in online shaming om 22.10 uur op NPO2.