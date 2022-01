OMT-advies: op meer plekken mondkapjes dragen, ook buiten

Het kabinet moet de mondkapjesplicht uitbreiden, adviseert het Outbreak Management Team (OMT). We zouden de mondkapjes volgens het team van experts ook moeten dragen in publieke buitenruimtes waar je niet voldoende afstand kan houden. Dat is bijvoorbeeld bij demonstraties, tijdens sportevenementen, in drukke winkelstraten en op drukke markten.

Wat de experts betreft zouden medische mondmaskers ook moeten worden gedragen in alle publieke binnenruimtes, ook als men zit, ongeacht of er voldoende afstand kan worden gehouden. Daarbij noemt het OMT universiteiten en hogescholen als voorbeeld. Studenten en docenten zijn nu verplicht om een mondkapje te dragen als ze door de gangen lopen, maar mogen die momenteel afdoen als ze gaan zitten. Ook bij bedrijven zouden mensen vaker een mondmasker moeten dragen, zegt het OMT.

OMT-advies: op meer plekken medische mondkapjes dragen

Het OMT heeft het expliciet over „medische mondneusmaskers”, omdat die „een iets beter bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers” bieden en de „drager daarnaast ook meer bescherming bieden tegen het oplopen van een infectie”.

Persconferentie

Morgen staat er weer een persconferentie van het kabinet op de planning. Het nieuwe kabinet, Rutte IV (waarvan de ministers vandaag beëdigd worden), is dan aan zet. De huidige lockdown duurt tot zeker 14 januari, dat is vrijdag. Het kabinet heeft de teugels al ietwat laten vieren door vandaag de scholen weer te openen. Het gaat dan om de basis- en middelbare scholen.

Eerder al gaf het OMT aan dat we geen grote versoepelingen hoeven te verwachten. Dat zou eind januari pas mogelijk zijn. Een uitbreiding van de mondkapjesplicht is zelfs een aanscherping van de maatregelen. En dat terwijl het aantal patiënten in de ziekenhuizen al een tijd daalt, ondanks de torenhoge besmettingen (gisteren zo’n 32.000, het op één na hoogste).