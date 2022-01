Nieuw kabinet Rutte IV wordt beëdigd, hoe gaat dat en waar is het te zien?

Het nieuwe kabinet wordt vandaag beëdigd door koning Willem-Alexander. Wat gebeurt er op deze dag eigenlijk en is het ook te zien? Een overzicht.

De ministers van het nieuwe kabinet Rutte IV zullen samen met de koning op het bordes van Paleis Noordeinde in Den Haag staan. Waar anders totaal niet over nagedacht en vooraf gesproken wordt: het haar van de dames en heren. Hebben zij een corona-coupe of… De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) moest donderdag nog over het koninklijke kapsel beraden. Vrijdag kwam echter het bericht ‘dat er geen mededelingen over naar buiten zouden worden gebracht’.

Zo zag de bordesfoto er vroeger uit (1971 in dit geval):



Programma beëdiging nieuw kabinet

De presentatie van het nieuwe kabinet aan de koning, pers en tv-kijkend publiek duurt niet zo lang. De dag van de nieuwe kabinetsleden (hier lees je een overzicht van alle aan te stellen bewindspersonen) duurt lang. Er wordt vandaag namelijk ook vergaderd met de nieuwe ministerraad. Dat zal een belangrijke vergadering zijn, want waarschijnlijk wacht morgen al de volgende coronapersonconferentie. We zien dan geen demissionair coronaminister Hugo de Jonge meer – hij mag zich op de broodnodige huizenbouw storten – maar de nieuwe man, Ernst Kuipers.

Dit staat er vandaag te gebeuren:

10.30 uur: Aankomst premier Mark Rutte.

10.40 uur: Gezamenlijke aankomst van ministers en staatssecretarissen per bus naar Paleis Noordeinde.

10.35 uur: Ondertekening koninklijke besluiten door koning Willem-Alexander en het zogeheten contraseign door de minister-president (zo wordt Mark Rutte de verantwoordelijke en niet de koning).

11.05 uur: Beëdiging ministers.

11.10 uur: Beëdiging staatssecretarissen.

11.20 uur: Fotomoment met de koning en alle bewindspersonen (corona-coupe of niet…).

12.00 uur: Officiële foto nieuwe regering (de welbekende bordesfoto).

12.35 uur: Vertrek bewindspersonen.

16.00 uur: De ministerraad vergadert voor het eerst in de nieuwe samenstelling.

16.30 uur: Eerste ontmoeting van de staatssecretarissen met de parlementaire pers.



Op maandag 10 januari 2022 wordt het nieuwe kabinet ten overstaan van de Koning beëdigd op Paleis Noordeinde. De beëdiging wordt maandag om 11.00 uur live uitgezonden door de NOS. https://t.co/iIQEZbAuI1 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) January 5, 2022

NOS zendt live uit

Kunnen we die beëdiging van het nieuwe kabinet IV zien? Ja. De NOS zendt het live op televisie, radio en online uit.

Mark Visser presenteert de televisie-uitzending; de duiding is in handen van Xander van der Wulp. Op NPO Radio 1 wordt in de lopende programmering verslag gedaan van de ceremonie, die ook online rechtstreeks is te volgen via de app, NOS.nl en de sociale mediakanalen van de NOS.

‘s Avonds volgt bij diezelfde NOS een nadere kennismaking met de bewindslieden. Het nieuwe kabinet telt, naast premier Rutte, negentien ministers en negen staatssecretarissen. Onder hen zijn relatief veel nieuwe gezichten. Wie zijn ze en wat zijn hun plannen? Op televisie praten presentatoren Ron Fresen en Saïda Maggé met minister-president Rutte (VVD) en de vice-premiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie). Kaag testte gisteren overigens positief op corona, dus voor haar is de hele dag digitaal. Of ze dan wel bij het gesprek met de presentatoren is (digitaal dan), is niet duidelijk.

De overige ministers worden ondervraagd door de Haagse verslaggevers Albert Bos en Nynke de Zoeten. De nieuwe staatssecretarissen worden voorgesteld in videoportretten. Op de radio is de presentatie in handen van Lara Rense en Xander van der Wulp. De ministers worden geïnterviewd door de Haagse verslaggevers Lars Geerts en Jorn Jonker.

Beau van Erven Dorens laat zijn talkshow Beau vanavond tussen 22.00 en 23.30 uur geheel in het teken staan van kabinet Rutte IV. Hij werkt daarmee onder de naam BEAU & RTL Nieuws: Het Nieuwe Kabinet samen met de RTL-nieuwsredactie.