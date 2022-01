Scholen na kerstvakantie weer open, maar niet het hele onderwijs

De scholen in het basis- en voortgezet onderwijs gaan na de kerstvakantie weer open voor alle leerlingen. Dat heeft demissionair onderwijsminister Arie Slob vanmiddag bekendgemaakt. Ook de buitenschoolse opvang kan weer beginnen.

Het zal overigens een van de laatste kabinetsdaden van Slob zijn. Hij verlaat binnenkort, nu het nieuwe kabinet rond is, de landelijke politiek.

Nog wel veiligheidsmaatregelen op scholen

Op de scholen zullen wel veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus blijven gelden, zoals preventief testen vanaf groep zes. Leerlingen met klachten blijven thuis, ouders moeten buiten blijven, leerkrachten moeten onderling afstand houden en alleen online vergaderen.

Het kabinet volgt daarmee volgens Slob het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat geoordeeld heeft dat de heropening van het onderwijs verantwoord kan. Scholen gingen voor de kerstvakantie een week eerder dicht om de toename van het aantal coronabesmettingen af te remmen.

Beslissing geldt niet in het hele onderwijs

Studenten aan universiteiten, hogescholen en in het middelbaar beroepsonderwijs moeten voorlopig nog online onderwijs volgen, uitzonderingen daargelaten. Op 14 januari wordt opnieuw bekeken of ook zij weer fysiek onderwijs kunnen krijgen.

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar krijgen ook meer ruimte voor lichaamsbeweging. Met ingang van 11 januari mogen zij tot 20.00 uur buiten sporten. Nu is dat nog tot 17.00 uur.

Met de heropening van het basis- en voortgezet onderwijs neemt het demissionaire kabinet „bewust een risico”, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Want ondanks de strenge lockdown die een week voor kerst werd ingesteld, neemt het aantal besmettingen de laatste dagen weer toe. Ook liggen er vandaag meer coronapatiënten (68) in de ziekenhuizen dan 24 uur eerder.



Reacties op dicht blijven deel scholen

Het besluit om het hoger onderwijs na deze week gesloten te houden is „opnieuw een tegenslag” voor werknemers in de sector en studenten, zo stelt Universiteiten van Nederland (UNL). Ook de Vereniging Hogescholen spreekt van een tegenvaller.

Maurice Limmen – voorzitter van de Vereniging Hogescholen – zegt begrip te hebben voor het besluit. Wel maakt hij zich zorgen „over de ingrijpende gevolgen van thuiszitten voor de jongere generaties. We zullen bij de politiek daarom het belang van fysiek onderwijs voor onze studenten met klem onder de aandacht blijven brengen.”

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt de verlengde sluiting van het hoger onderwijs „zeer schadelijk voor de mentale gezondheid van studenten”. Voorzitter Ama Boahene: „Dit betekent weer een periode van eenzaamheid, depressieve klachten en concentratieproblemen, zonder duidelijk eindpunt. De veerkracht van veel jongeren is op.”

Voorzitter van UNL Pieter Duisenberg zegt dat universiteiten zo goed mogelijk zullen proberen om het onderwijs online vorm te geven. „We hopen dat daar snel weer meer mogelijkheden op de campus bij kunnen komen in de komende weken.”



Reactie basisscholen

Basisscholen zijn blij dat ze weer open mogen na de kerstvakantie, laat de PO-Raad weten. De sectororganisatie noemt het wel „van belang dat we beter voorbereid zijn”. Een langetermijnstrategie is noodzakelijk, vindt voorzitter Freddy Weima.

Dat vinden ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs. De AOb noemt het „goed voor alle leerlingen” dat ze weer naar school kunnen, maar „blijft zich erover verbazen” dat het bijvoorbeeld nog steeds niet overal is gelukt om schoolgebouwen goed te ventileren. „Iedereen is er het echt wel over eens dat een goede ventilatie een voorwaarde is om dit verantwoord te kunnen doen, en toch lukt het bijna twee jaar later nog steeds niet om dit overal op orde te krijgen”, klaagt de AOb.

Wilma Salzmann, voorzitter van CNV Schoolleiders, zegt dat het kabinet veel praktische vraagstukken doorschuift naar de schoolleiding. „We hobbelen nu van ad hoc-ingreep naar ad hoc-ingreep. De ballen komen van alle kanten, het is enorm jongleren.”