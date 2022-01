Al talkshow-moe? Met VI Vandaag nu ruim 5 uur gepraat aan tafel op tv

De kijkcijfers logen in 2021 niet: talkshows werden veel minder goed bekeken dan in het ‘eerste coronajaar’ 2020. Met de start van VI Vandaag is tv-land vanaf vanavond echter wéér een talkshow rijker. Een overzicht. En wat weten we op dit moment eigenlijk allemaal van dat VI Vandaag?

Met M, Op1, Beau en VI Vandaag staat de talkshow-klok vanavond op zo’n 4,5 uur. Daar komt straks het tweede seizoen HLF8 van Johnny de Mol nog bij. Je kunt je televisieavond, als je dat wilt, dan vullen met vijf uur lang pratende hoofden aan een tafel. We hebben het dan alleen over de avond, want aan het einde van de middag heeft NPO 1 ook nog Tijd voor MAX.

En dat terwijl het afgelopen jaar de talkshow een minder geliefd tv-item werd. Waar in 2020 menig kijker informatie over het coronavirus en coronamaatregelen ‘vrat’, daar begonnen mensen de steeds maar terugkerende gezichten (met vaak weinig opbeurend nieuws) beu te worden.

‘Start de show!’: M

Zender: NPO 1. Begint om: 19.04 uur.

Presentatrice met het standaard ‘start de show!’: Margriet van der Linden.

Duur: 55 minuten. En die zijn als het even kan ‘verrassend, uitdagend en uitgesproken’.

Gasten: Worden in de loop van de dag bekend, maar we gokken ‘iets met het aangetreden kabinet’. Vrijdagavond zagen we een opvallende gast, Mauro Manuel. Hij werd ruim tien jaar geleden het gezicht van de nationale discussie over het asielbeleid.

De langste is Beau

Zender: RTL 4. Begint om: 22.00 uur.

Presentator: Beau van Erven Dorens.

Duur: 1,5 uur. Beau doet zijn show het liefst ‘op geheel eigen wijze’ en duikt graag in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.

Gasten: We hadden ‘iets met het aangetreden kabinet’ kunnen gokken, maar dat is het ook. Van Erven Dorens heeft deze avond een samenwerking met RTL Nieuws onder een werkelijk briljante naam: Het Nieuwe Kabinet. Gasten onder voorbehoud: Fons Lambie, Floor Bremer en oud-politici Klaas Dijkhoff (VVD) en Jack de Vries (CDA).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tweede talkshow NPO: Op1

Zender: NPO 1. Begint om: 22.16 uur.

Presentatie: wisselde duo’s. Nieuw dit seizoen is het koppel Sven Kockelmann en Fidan Ekiz.

Duur: 1 uur. In deze samenwerking van verschillende omroepen ‘elke dag dezelfde vorm en een wisselende signatuur, waarin duiding van actualiteit en reflectie op de waan van de dag een belangrijke plaats innemen’.

Gasten: Worden in de loop de dag naar aanleiding van de actualiteit bekend, maar we gokken ‘iets met het aangetreden kabinet’. En leden daarvan, die Beau ook had willen hebben, maar wat niet lukt (terwijl het bij RTL 4 waarschijnlijk wel iets gezelliger wordt).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De nieuwe talkshow, VI Vandaag

Zender: SBS6. Begint om: 21.35 uur.

Presentatie: Wilfred Genee, die dat ook al twintig jaar deed bij Veronica Inside.

Duur: 1 uur. Werd er bij Veronica Inside heel veel – maar de afgelopen tijd wel wat minder – over voetbal gepraat, nu komt alles en zeker de waan van de dag aan de orde. VI Vandaag wordt als het goed scorende De Oranjezomer van afgelopen jaar (waarin coronaminister Hugo de Jonge niet wilde verschijnen). Daarmee kreeg men de smaak van het ‘over van alles en nog wat lullen’ te pakken.

Gasten: Altijd dezelfde twee, Johan Derksen (ondanks zijn leeftijd van 72 en het feit dat hij vanuit Drenthe naar Hilversum moet komen) en René van der Gijp. Maar min of meer vaste gezichten zullen regelmatig aanschuiven. En zijn die niet beschikbaar? Dan niet. Voor vanavond gokken we dat het gaat over ‘iets met het aangetreden kabinet’.

Gastheer Wilfred Genee zei dit weekend tegen persbureau ANP: „We willen luchtigheid terugbrengen op de late avond. En relativering is ook noodzakelijk, want het is me een partij zwaar geworden in die talkshows.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Johan aan tafel met Hugo de Jonge: ‘Nieuw kabinet is nu al niet meer geloofwaardig’https://t.co/CRHxVGgMzD #veronicainside pic.twitter.com/x5UDghsuDC — VI Vandaag (@vi_vandaag) January 7, 2022

Wat weten we nog meer van VI Vandaag?

Dat het niet meer alleen over voetbal gaat dus, maar dat er wel een samenwerking is met het blad Voetbal International. Verslaggevers zullen regelmatig in VI Vandaag aanschuiven. Dat dit het YouTube-kanaal van VI Vandaag is. Dat er voor Hans (‘Hansie Hansie’) Kraaij jr. geen plaats meer is en dat die dat helemaal prima vindt. Welke namen wel zijn gevallen? Angela de Jong, Özcan Akyol, Leonie ter Braak, Ebru Umar, Bram Moszkowicz, Fred Teeven, Chatilla van Grinsven, Wouter de Vries (broer van Peter R. de Vries), Paul de Leeuw, Sam Hagens en Bas Nijhuis. Woensdag is, als er niets verandert, Diederik Gommers te gast.

En Johnny de Mol met HLF8? Die begint volgende week maandag 17 januari weer, vast om half acht. Als hij vandaag was begonnen, dan gokken we dat het over ‘iets met het aangetreden kabinet’ zou gaan. En dat iemand met de achternaam De Mol een van de gasten was.