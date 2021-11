EU gelooft in boosterprik: ‘Negen maanden na vaccinatie vervalt QR-code’

De Europese Unie gaat lidstaten adviseren de geldigheid van de internationale QR-code na negen maanden te laten vervallen. Het coronabewijs voor reizen naar Europese landen blijft alleen geldig wanneer mensen een boosterprik hebben gekregen. Dat schrijft persbureau Bloomberg, dat een intern document van de Europese Commissie heeft ingezien.

Europese landen hebben afgelopen zomer afgesproken dat er één Europees systeem voor coronabewijzen moet zijn. Dat is het EU Digitaal Corona Certificaat (EU DCC), dat in Nederland bekendstaat als de CoronaCheck. Men krijgt een bewijs bij een vaccinatie, bij een negatieve testuitslag of bij recent herstel van corona. Met het reisbewijs kan in ieder geval door de EU-landen worden gereisd.

Gesprekken over aanpassen van Europees coronabewijs

De landen binnen de Europese Unie zijn de afgelopen dagen in gesprek over aanpassingen van het systeem. Dat komt vooral vanwege de hoog oplopende besmettingen op het continent. Daardoor hebben de afgelopen weken lidstaten zelfstandig hun inreisregels aangepast, die soms verder gaan dan het coronacertificaat. Zo accepteren sommige Europese landen binnenkort één inenting met Janssen niet meer.

De EU wil de regels gelijktrekken voor alle landen en nu lijkt de Europese Commissie daarover overeenstemming te hebben bereikt, meldt Bloomberg. Overigens gaat het om aanbevelingen. Lidstaten beslissen nog altijd zelf of ze de regels uitvoeren. De voorstellen van de commissie gaan vandaag ter goedkeuring naar de lidstaten.

Geldigheid QR-code vervalt na negen maanden, boosterprik verlengt geldigheid

De Europese Unie wil voorstellen dat negen maanden na de laatste vaccinatie het coronacertificaat niet meer geldig is voor reizen naar het buitenland. Enkel met een boosterprik kan de geldigheid worden verlengd. Hoe lang het certificaat dan geldig is, is niet bekend.

Een negatieve testuitslag of recent herstellen van corona lijkt nog wel genoeg om aanspraak te maken op een internationale QR-code in de CoronaCheck-app. De details moeten later vandaag bekend worden. Verder roept de EU landen op om vanaf 10 januari de grenzen te openen voor iedereen die zich heeft laten vaccineren. Die oproep is onder meer gericht aan landen als Oostenrijk. Dat land heeft vakantiereizen beperkt vanwege de lockdown.

De Europese Commissie wil bovendien dat vanaf 1 maart reizigers buiten de EU de lidstaten alleen kunnen betreden bij een herstel- of vaccinatiebewijs. Ongevaccineerde kinderen tussen de 6 en 17 jaar worden vooralsnog gevrijwaard van de herziene regels. Zij mogen het landenblok ook betreden bij een negatieve PCR-test.