Aan het vaccinatiebewijs zit straks een houdbaarheidsdatum, als het aan Hugo de Jonge ligt

Jouw QR-code, oftewel het vaccinatiebewijs, krijgt straks een houdbaarheidsdatum. Momenteel is het bewijs van vaccinatie oneindig geldig in Nederland, maar dat gaat veranderen. Coronaminister Hugo de Jonge wil in Nederland dezelfde richtlijnen als die van de Europese Unie.

In principe geldt in Nederland momenteel nog de regel dat twee vaccinaties, of in sommige gevallen één vaccinatie, voldoende zijn. Maar de Europese Unie besloot dat de geldigheid van het vaccinatiebewijs op negen maanden staat. Coronaminister Hugo de Jonge wil eenzelfde soort regel in Nederland.

Hugo de Jonge wil houdbaarheidsdatum voor vaccinatiebewijs

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid vertelt tegen NU.nl dat er nog niks zeker is over de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs in Nederland. Ook de richtlijnen van de Europese Unie kunnen n0g veranderen.

In de persconferentie van gisteravond hamerde De Jonge al flink op de versnelde boosteroperatie. Want het is gebleken dat de effectiviteit van vaccins afneemt. Dat bevestigden eerder onder meer ook vaccin-ontwikkelaar Pfizer en viroloog Marion Koopmans. Ook De Jonge erkent die daling in effectiviteit. Het vaccin beschermt volgens hem goed tegen ziekenhuisopname en sterfte bij de Delta-variant, schreef hij in een Kamerbrief. Ook benadrukt hij dat naarmate de tijd vordert gevaccineerden minder beschermd zijn tegen besmettingen en overdracht van het virus. En de komst van de Omikron-variant speelt ook een rol voor de inzet van boostervaccinaties. De woordvoerder legt uit dat de geldigheidsduur niet „zomaar geregeld is”. Wanneer dit moet gaan gelden is dan ook nog niet bekend.

Verschil in QR-code

Er is een verschil tussen internationale QR-codes en de Nederlandse QR-code. Op de internationale code staat namelijk iemands naam, geboortedatum en datum van vaccinatie. Bij de Nederlandse ziet men alleen initialen en geboortedag. Volgens de woordvoerder moet daar nog iets aan veranderen. „We moeten goed nadenken hoe we dat uitvoeringstechnisch en wat privacy betreft kunnen regelen. De invoering zal dus echt niet vandaag of morgen zijn.”

Mocht je trouwens nog twijfelen over een vaccinatie? Gisteravond opperde De Jonge tijdens de persconferentie de „Twijfeltelefoon”. Dat is een telefoonlijn waar mensen sinds 24 november naartoe kunnen bellen om vragen te stellen over het coronavaccin. Het leverde nogal wat reacties op op social media en twitteraars gingen los op de hulplijn, wat voor de nodige hilariteit zorgde.