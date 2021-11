Kabinet wil dat 2G echt mogelijk wordt: waar gaat het dan allemaal gelden?

Het kabinet wil het mogelijk maken om 2G-beleid in te voeren voor de horeca, evenementen, cultuur en niet-essentiële dienstverlening (bijvoorbeeld pretparken en dierentuinen). Daar kan men dan bezoekers toelaten die gevaccineerd zijn óf genezen van corona.

Een negatieve test is straks niet meer voldoende om binnen te komen. Dat staat in een wetsvoorstel dat het demissionaire kabinet gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

2G zal nog niet meteen van kracht zijn

Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met het wetsvoorstel, betekent dat niet direct dat 2G ook echt van kracht wordt in deze sectoren. De wet geeft het kabinet alleen de mogelijkheid om de maatregel te nemen en dat zal het alleen doen als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de volksgezondheid. Het kabinet schrijft in het voorstel ook dat het alleen tot 2G overgaat als 3G niet werkt. In dat laatste geval krijgen ook ongevaccineerden toegang, als zij een negatieve testuitslag hebben.

Bovendien hoeft de maatregel niet breed in een hele sector te worden ingezet, maar kan die ook gerichter worden toegepast. Het gaat vooral om „hoogrisico-omgevingen”, waar mensen geen vaste zitplaats hebben en waar afstand houden moeilijk is.

In sectoren waar volgens het kabinet geen sprake is van hoog risico, zal 2G „niet snel, of helemaal niet aan de orde zijn”. Daarbij denkt het kabinet bijvoorbeeld aan de beoefening van kunst en cultuur, maar ook aan contactberoepen zoals de kapper. Ook in restaurants of bij voorstellingen denkt het kabinet niet dat 2G snel nodig zal zijn.

Het kabinet riep gisteren overigens bij monde van Mark Rutte en Hugo de Jonge op om vooral de basismaatregelen aan te houden, willen we niet in een periode met strengere maatregelen terechtkomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees hier het laatste OMT-advies en de reactie van het kabinet. Om nieuwe maatregelen te voorkomen, is het belangrijk dat we ons strak aan de huidige maatregelen houden. Dat is wat íedereen kan bijdragen. Voor jezelf, voor elkaar en de zorg.👉 https://t.co/kcRszrDOLw pic.twitter.com/Pi7hbW7NxP — Hugo de Jonge (@hugodejonge) November 22, 2021

Oplossing voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden

Voor mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, wordt aan een oplossing gewerkt. Het gaat om een beperkte groep mensen, die met het huidige 3G-beleid nog binnen kunnen komen na een test. Het kabinet en ook de Tweede Kamer vinden het onwenselijk dat deze mensen zouden worden uitgesloten van bepaalde activiteiten.

In het onderwijs en op de werkvloer gaat 2G niet gelden, maar daar wil het kabinet 3G wel mogelijk maken. Ook in de zogeheten „niet-essentiële detailhandel”, zoals een bouwmarkt, wil het kabinet 3G kunnen inzetten.

Het 2G-beleid ligt politiek heel gevoelig. Coalitiepartij ChristenUnie, die ook onderhandelt over een nieuwe coalitie, is tegen. Het CDA gaf ook aan er nog mee te worstelen. In de rest van de Tweede Kamer is er eveneens veel verzet. De PvdA sluit steun voor 2G niet uit, maar had liever sneller en strengere maatregelen gewild om het virus een klap toe te dienen, zoals sluiting van de horeca.

Het kabinet zal begin december opnieuw kijken of de huidige coronamaatregelen werken of moeten worden aangescherpt. Als deze week blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen niet afvlakt, zal het kabinet eerder een besluit nemen, zei premier Mark Rutte gisteren tegenover de pers.

In meerdere landen om ons heen worden momenteel coronamaatregelen aangescherpt en ook gewerkt met de coronapas en 2G. Oostenrijk gaat daarbij voorlopig het verst.